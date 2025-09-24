El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto de 66,4 millones que busca mejorar la seguridad, reducir atascos y transformar la movilidad en el área metropolitana
El Cabildo de Tenerife ha recibido el informe favorable del Gobierno de Canarias para el proyecto que permitirá la construcción de un tercer carril en la TF-5, sentido Santa Cruz, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte.
La presidenta insular, Rosa Dávila, celebró el avance administrativo, al que calificó como “un paso decisivo” en la respuesta a una de las principales demandas ciudadanas: la mejora de la carretera más transitada de la isla. “La aprobación favorable del proyecto nos acerca a una obra clave que reducirá los tiempos de desplazamiento, mejorará la seguridad vial y contribuirá a la cohesión territorial de Tenerife”, afirmó.
Coordinación institucional y objetivos
Dávila destacó además la colaboración entre administraciones, subrayando que la coordinación entre el Gobierno autonómico y el Cabildo ha sido “esencial para desbloquear un proyecto estratégico que llevaba años pendiente”. Con este respaldo, el Cabildo confía en dar un salto hacia una movilidad más sostenible y eficiente en el área metropolitana.
El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 66,4 millones de euros (IGIC incluido) y un plazo de ejecución de 35 meses. Además, ya dispone de la Declaración de Impacto Ambiental favorable y de los informes positivos en materia de seguridad y salud, lo que garantiza la viabilidad de la actuación.
Detalles de la obra
Los trabajos previstos incluyen:
- Mejoras en el firme, drenaje e intersecciones.
- La construcción de cinco estructuras.
- La reposición de servicios afectados.
- La aplicación de medidas ambientales y de seguridad vial.
Durante las obras se garantizará la continuidad del tráfico, reforzando la funcionalidad y eficiencia del corredor metropolitano norte.
El trazado afectado se extiende desde el actual cruce de Guamasa (P.K. 15+000) hasta el enlace de San Lázaro (P.K. 11+400), donde ya existen tres carriles en dirección a Santa Cruz. En total, se actuará sobre 3,6 kilómetros, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico y siniestralidad en la TF-5.
Próximos pasos
Tras la aprobación del proyecto, el Gobierno de Canarias impulsará la licitación de las obras y el plan de ejecución, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar lo antes posible.
