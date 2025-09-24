El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte

El Cabildo de Tenerife ha recibido el informe favorable del Gobierno de Canarias para el proyecto que permitirá la construcción de un tercer carril en la TF-5, sentido Santa Cruz, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte.

La presidenta insular, Rosa Dávila, celebró el avance administrativo, al que calificó como “un paso decisivo” en la respuesta a una de las principales demandas ciudadanas: la mejora de la carretera más transitada de la isla. “La aprobación favorable del proyecto nos acerca a una obra clave que reducirá los tiempos de desplazamiento, mejorará la seguridad vial y contribuirá a la cohesión territorial de Tenerife”, afirmó.

Prueba realizada por el Cabildo que consistió en el cierre del acceso de Guamasa a la TF-5. / Carsten W. Lauritsen

Coordinación institucional y objetivos

Dávila destacó además la colaboración entre administraciones, subrayando que la coordinación entre el Gobierno autonómico y el Cabildo ha sido “esencial para desbloquear un proyecto estratégico que llevaba años pendiente”. Con este respaldo, el Cabildo confía en dar un salto hacia una movilidad más sostenible y eficiente en el área metropolitana.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 66,4 millones de euros (IGIC incluido) y un plazo de ejecución de 35 meses. Además, ya dispone de la Declaración de Impacto Ambiental favorable y de los informes positivos en materia de seguridad y salud, lo que garantiza la viabilidad de la actuación.

Detalles de la obra

Los trabajos previstos incluyen:

Mejoras en el firme, drenaje e intersecciones.

La construcción de cinco estructuras .

. La reposición de servicios afectados .

. La aplicación de medidas ambientales y de seguridad vial.

Durante las obras se garantizará la continuidad del tráfico, reforzando la funcionalidad y eficiencia del corredor metropolitano norte.

El trazado afectado se extiende desde el actual cruce de Guamasa (P.K. 15+000) hasta el enlace de San Lázaro (P.K. 11+400), donde ya existen tres carriles en dirección a Santa Cruz. En total, se actuará sobre 3,6 kilómetros, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico y siniestralidad en la TF-5.

Próximos pasos

Tras la aprobación del proyecto, el Gobierno de Canarias impulsará la licitación de las obras y el plan de ejecución, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar lo antes posible.