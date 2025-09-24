Atención a los teléfonos móviles: el sistema ES-ALERT por simulacro volcánico se activa este viernes en Tenerife

Tenerife activará el viernes el sistema ES-ALERTy la población recibirá un mensaje de aviso en su móvil durante el simulacro volcánico en Garachico el que se recordará que hay en marcha un ejercicio simulado a lo largo de la mañana y que no hay motivo de alarma ni riesgo real.

El desarrollo completo del simulacro podrá seguirse en tiempo real, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, a través de los canales de YouTube del Cabildo de Tenerife.

El simulacro de riesgo volcánico EU MODEX Tenerife 2025 permitirá poner a prueba los distintos protocolos de actuación frente a una emergencia volcánica, incluyendo evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía, ha apuntado el Cabildo de Tenerife este miércoles en una nota.

Recreación de la erupción que arrasó Garachico en 1706, por el pintor Ubaldo Bordanova. / E. D.

Involucra asimismo a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y la población de los municipios afectados.

Aviso a los móviles

Durante la mañana del viernes, la población (habitantes de la isla y visitantes) recibirán mensajes de alerta a través del sistema ES-ALERT con los siguientes horarios aproximados:

A las 9:00, a la población de Garachico con el inicio de la evacuación del municipio.

con el inicio de la evacuación del municipio. A las 9:20, a la población de toda la isla de Tenerife, con un mensaje general.

de Tenerife, con un mensaje general. A las 12 se avisará a la población de El Tanque del inicio del confinamiento, mientras que a las 13:00 se les comunicará el fin de esa situación. A esa hora también se avisará a la población de Garachico del fin de la evacuación.

"El objetivo del simulacro es poner a prueba los protocolos de actuación ante una erupción volcánica, mejorar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y servicios de emergencias, y reforzar la comunicación con la ciudadanía en situaciones de crisis", apunta el Cabildo tinerfeño.

Los vecinos de Garachico también podrán seguir en directo el simulacro en las pantallas gigantes habilitadas en la Plaza de los Amantes, donde se podrán seguir los distintos ejercicios del simulacro en tiempo real.

Sistema ES-ALERT

El sistema ES-ALERT es la herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada.

Su objetivo es informar de manera inmediata sobre evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad, garantizando que los ciudadanos reciban instrucciones claras y oportunas.

Durante el simulacro EU MODEX Tenerife 2025, se activará para avisar a la población de Garachico y El Tanque sobre las pruebas programadas, pero también a toda la población de la isla, recordando que se trata de un ejercicio simulado.