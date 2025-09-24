Alerta por un bulo sobre una posible erupción en Tenerife: no es real, es un simulacro

El simulacro volcánico que se llevará a cabo el viernes, 26 de septiembre, en Garachico, y que pondrá en alerta a toda la isla, ya ha sufrido su primer bulo.

Durante la tarde de este miércoles ha circulado por aplicaciones de mensajería un documento titulado "Actualización de la actividad volcánica en Tenerife" en el que se asegura que "existe una elevada probabilidad de que la situación pueda evolucionar hacia un proceso eruptivo a corto plazo".

Sin embargo, según han explicado fuentes oficiales a este periódico, se trataría de uno de los documentos que se enviará el viernes a parte de la población que participará en el simulacro, en el que unas 200 personas serán evacuadas de la zona del muelle viejo de Garachico, una de las más afectadas en la erupción de Trevejo en 1706.

Casco histórico de Garachico, donde se celebrará el simulacro de erupción volcánica en Tenerife. / María Pisaca

Terremotos

Aunque la llegada de este mensaje a los teléfonos de los tinerfeños puede causar alarma, precisamente al enviarse en un momento en el que la isla ha sufrido más de 20 terremotos en apenas 24 horas, los datos reflejados en dicho documento dejan claro que se trata de un bulo o, en este caso, de un texto recreado para el simulacro previsto.

Así, el texto inicia informando sobre casi 1.800 terremotos ocurridos desde el pasado 22 de septiembre, es decir, en prácticamente dos días. Pero, si comprobamos los datos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), las cifras ni se acercan.

De hecho, entre el lunes y el martes se registraron 22 sismos, mientras que este miércoles, tan solo se ha producido uno, en la zona de La Orotava.

Deformación del terreno

El texto que será enviado a los ciudadanos con motivo del simulacro también habla de una "clara deformación superficial del terreno con un máximo de dos centímetros en las últimas 24 horas en la zona de la sismicidad". Y se añade que dicha sismicidad se dirige hacia la zona noroeste de la isla, la más "susceptible para el ascenso del magma".

Así mismo, se explica también la existencia de un "incremento significativo en los niveles de concentración de C02 y radón en la zona".

Imagen del bulo sobre una erupción en Tenerife. / E. D.

Pronóstico

Todos estos datos parecen indicar que se está produciendo un "proceso de intrusión magmática en el sistema volcánico de la dorsal noroeste de Tenerife", existiendo una "elevada probabilidad de que la situación pueda evolucionar hacia un proceso eruptivo a corto plazo (días o semanas)", pudiendo verse afectados los municipios de Icod de los Vinos, Garachico, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Santiago del Teide y Guía de Isora.

Una información que, como tal, es normal que cree alarma entre la población, pero que, sin embargo, no es más que un bulo originado por la filtración de un documento que será utilizado para el simulacro del viernes.