Tenerife registra 22 terremotos en 24 horas en una nueva zona sísmica

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas 24 horas una serie sísmica en Tenerife formada por 22 terremotos de baja magnitud, localizados entre la zona de Izaña y las cumbres de La Orotava.

Los temblores comenzaron en la mañana del lunes y se prolongaron hasta las 8:12 horas de este martes 23 de septiembre, con magnitudes comprendidas entre 0,6 y 2 mbLg, según los datos publicados por el IGN. La profundidad media de los sismos fue de unos 7 kilómetros.

Una zona sísmica de reciente actividad

El director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, explicó que este tipo de fenómenos son habituales en entornos volcánicos, aunque reconoció que esta serie es "peculiar" porque ocurre en una zona sismogénica nueva, que empezó a mostrar actividad a lo largo de este año.

Domínguez aclaró que los movimientos no tienen relación con procesos de intrusión magmática, como ocurrió en La Palma en 2021, y que se trata de una actividad débil y espaciada en el tiempo.

Antecedentes en 2025

No es la primera vez que Tenerife registra episodios similares este año. Según el IGN, ya se han producido otras series sísmicas en La Orotava, lo que confirma que se trata de un área que requiere seguimiento constante.

La institución mantiene un control permanente de la actividad sísmica y volcánica en Canarias mediante su red de vigilancia. En caso de detectar variaciones significativas, los datos se trasladan a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias para la aplicación de los protocolos correspondientes.

Riesgo y seguridad

Los expertos insisten en que la serie registrada en las últimas horas no supone un riesgo para la población. La magnitud de los sismos ha sido baja y apenas perceptible por los habitantes de la zona.

El IGN recuerda que Canarias es un territorio volcánico y que este tipo de fenómenos forman parte de su dinámica natural. Por ello, subrayan la importancia de la vigilancia y de contar con sistemas de prevención y respuesta rápida ante cualquier eventualidad.