San Amaro, la romería perdida de Tenerife que se celebraba en una ciudad que aun no existía

Al amanecer de enero, cuando el aire del Valle de La Orotava es todavía frío y el mar comienza a blanquearse de espuma frente a Martiánez, la cuesta de La Paz parecía otro camino.

Subían mozos y mayores con ramos de laurel, mujeres con mantones y niños a trompicones. Sonaba algún pito, una guitarra cansada, y al fondo la pequeña ermita encalada que les esperaba en lo alto.

Era la víspera del 15 de enero, día de San Amaro, y la ciudad (que hoy es otro municipio, el del Puerto de la Cruz) inauguraba su calendario con una fiesta que fue, durante siglos, tan madrugadora como popular.

Esa romería de San Amaro, que el tiempo fue borrando, dejó sin embargo la historia de un santuario antiguo, una devoción sencilla y una fecha que, cada año, convocaba al valle entero.

La ermita más antigua

La Ermita de San Amaro, levantada en el actual barrio de La Paz, es uno de los templos más antiguos de la zona y se documenta desde 1591.

Nació como oratorio en las afueras, cuando el Puerto aún era arrabal de La Orotava, y a su advocación original de San Amaro se unió con el tiempo la de Nuestra Señora de La Paz, que dio nombre al entorno.

La estampa era sobria: planta rectangular, blanqueada, una puerta de madera oscura y, dentro, la talla que recibía a caminantes y vecinos.

San Amaro

Bajo el nombre de San Amaro (a veces confundido en la memoria popular con San Mauro) la devoción local invocaba a un santo sanador, protector de lisiados y de quienes sufrían dolores óseos.

En un mundo de oficios duros (agricultura, pesca, cargadores), pedir alivio para huesos y espalda tenía sentido.

No extraña que, con el paso de los años, la fiesta incorporara también un tono terrenal y festivo: música, vino nuevo, meriendas a la sombra y un trasiego alegre de ida y vuelta entre el casco y la ermita.

Cómo era la romería

La cita tenía dos pulsos. La víspera, la gente subía a La Paz con faroles y guitarras; algunos se quedaban por la zona hasta entrada la noche.

El 15 de enero, tras la misa, había procesión por los alrededores y un gentío que se extendía por caminos y laderas.

Las crónicas locales hablan de gran afluencia, no solo del Puerto, también de La Orotava y otros puntos del valle, y de un ambiente más desenfadado que el de otras romerías del calendario.

A la fiesta religiosa le seguía una popular que, en ocasiones, se alargaba más de la cuenta.

El tamaño de la romería obligó pronto a reforzar el orden público. En el siglo XVIII hay constancia de que las autoridades “bajaban en las vísperas” para prevenir altercados, y en 1735 quedó registrado un homicidio durante la celebración, episodio que marcó la memoria del lugar.

Nada de esto era excepcional en las grandes romerías antiguas: donde había mucha gente, música y vino, también había roces. Pero esos papeles conservados recuerdan la magnitud que alcanzó San Amaro en su mejor época.

Del auge al olvido

Con el paso de los siglos, la fiesta perdió empuje. Cambiaron las costumbres, el barrio de La Paz se urbanizó, el calendario festivo del Puerto se reordenó y otras devociones ganaron centralidad.

La romería fue apagándose hasta desaparecer como cita multitudinaria. Quedó la ermita, el topónimo y la memoria vecinal de aquellos eneros de camino y canto.

Quien sube ahora a La Paz encuentra una zona residencial y miradores abiertos al Atlántico. La ermita sigue en pie, discreta, como un recordatorio de la primera edad del Puerto.

No hay romería como la de antaño, pero el espacio conserva ese aire de umbral entre ciudad y campo que tuvo siempre: un alto blanco, una puerta de madera, un silencio que invita a entrar.

Aunque la romería ya no exista, su rastro sigue en el nombre de La Paz, en la ermita de 1591 y en esos papeles viejos que hablan de vigilias, multitudes y de un enero que, durante mucho tiempo, fue sinónimo de San Amaro.