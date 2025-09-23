El PSOE alerta de «los peores» datos de reciclaje en 40 años

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife advierte de la «grave situación que atraviesa la gestión insular de residuos, marcada por la parálisis administrativa, la falta de planificación y la dejadez del actual gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular». El consejero Javier Rodríguez Medina alerta de que «la mala gestión está comprometiendo la seguridad e integridad del Complejo Ambiental de Tenerife, pieza clave en la estrategia insular de residuos».

Quien fuera responsable del área en el mandato anterior denuncia que «en lo que va de mandato ya se han producido dos incendios y un accidente laboral con resultado de muerte». A su juicio, «la gestión ha tocado fondo con los peores resultados de recuperación de materiales en 40 años. El Complejo, que debería ser referente, se está convirtiendo en símbolo del fracaso del gobierno insular».

Rodríguez Medina señala, además, «la parálisis absoluta en la gestión administrativa del área, con numerosas vacantes sin cubrir y expedientes retrasados». Como ejemplo, apunta que «los tres puntos limpios anunciados siguen sin arrancar, porque se resolvieron los contratos sin que hoy haya ni una sola obra en marcha».

En este sentido, el PSOE recuerda que en el anterior mandato se planificó la construcción de ocho puntos limpios, «con financiación europea ya concedida, para duplicar la red insular y pasar de ocho a dieciséis instalaciones». Y remacha: «Sin embargo, a día de hoy, ninguno ha sido inaugurado y el programa se encuentra completamente bloqueado».

De esos ocho proyectos, tres han sufrido los «mayores reveses». Javier Rodríguez enumera: «En Arico, las obras se anunciaron en 2024, pero la empresa adjudicataria renunció tras un año sin avances dejando el proyecto paralizado. En Tegueste, el concurso quedó desierto y el Cabildo ni siquiera ha reabierto el procedimiento. En Los Rodeos (La Laguna), el contrato adjudicado en 2024 por 723.000 euros fue resuelto por renuncia del contratista y ha tenido que volver a licitación con un coste inflado hasta 1,1 millones, sin que se expliquen las causas ni el estado actual».

Así las cosas, considera que se trata de «un plan gripado, pese a contar con proyectos listos y fondos europeos asignados», y critica que «la gestión de CC y PP se reduce a anuncios a bombo y platillo que luego acaban en fracaso».

El PSOE de Tenerife también lamenta «la falta de una apuesta decidida por la industria del reciclaje, pese a que el anillo exterior del complejo cuenta con suelo clasificado para este fin». «No se ha llevado a cabo ni una sola concesión administrativa para atraer empresas que generen empleo verde y transformen los residuos en nuevos recursos. Están frenando el desarrollo de una industria estratégica para la sostenibilidad de la isla», se queja Rodríguez.

«Como ejemplo de la inacción del gobierno insular, el consejero socialista recordó el proyecto de Montaña Birmagen, anunciado en septiembre de 2023 como la gran iniciativa del área de residuos», recoge la nota. «Dos años después, no tiene suelo disponible ni proyecto constructivo definido», añade.