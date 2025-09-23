El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)

En Tenerife hay templos gastronómicos que no salen en las guías con estrella pero sí en las conversaciones de oficina, en los grupos de WhatsApp y en las sobremesas de domingo.

Cada quien defiende su bocadillo favorito con pasión (que si el de pata en tal sitio, que si la carne mechada en aquel otro), pero cuando la discusión aterriza en colas largas y bocatas memorables, la brújula suele apuntar al mismo lugar: Casa Chano.

“El mejor jamón… a máquina”

Un costumbre que ya es parte del folclore local. “Es la tradición. En mi casa, el mejor jamón de España no se corta a mano. A máquina”, le decía Chano a Andrés Chaves hace apenas dos meses.

En su negocio no hay ceremonias de jamonero: hay precisión, corte fino y homogéneo, y un jamón que, al caer en lonchas perfectas, explota en aromáticos y se asienta mejor en el pan.

Puede sonar herético para puristas del cuchillo, pero en Chano el resultado convence paladares y llena barras.

Dónde está

En la carretera de El Boquerón, pegada a la TF-5, Casa Chano funciona como parada natural para quien cruza la isla, da igual si vas al norte o regresas del sur.

La ubicación ayuda, claro, pero la fama se la ha ganado el bocadillo:

El local conserva alma de casa familiar: madera cálida, mesas pequeñas y barriles con butacas que piden conversación breve y bocado largo. No es un restaurante de sobremesas eternas; es un punto de encuentro donde el paso del tiempo se mide en turnos, pedidos y bocados.

Qué pedir

Primera vez : el especial de jamón para entender la filosofía del corte.

: el para entender la filosofía del corte. Clásico tinerfeño : pata + queso blanco + tomate + cebolla + salsa verde .

: . Plan completo : bocata + jugo natural y remate con barraquito .

: bocata + y remate con . Panes: elige el que prefieras; el corte fino del jamón se integra mejor y no “levanta” el pan.

Consejos prácticos

Colas : asúmelas como parte del rito. Se mueven y merecen la pena .

: asúmelas como parte del rito. y . Horas valle : entre semana, fuera de las puntas de tráfico de la TF-5, suele ir más fluido.

: entre semana, fuera de las puntas de tráfico de la TF-5, suele ir más fluido. Pedidos : decide antes de llegar a la barra, el servicio es ágil y amable si la fila no se atasca.

: decide antes de llegar a la barra, el y amable si la fila no se atasca. Carretera: si vas con prisa, calcula margen; si vas con calma, disfruta del ambiente.

En una isla donde cada pueblo tiene su bocadillo estrella, Casa Chano ha logrado algo singular: que mucha gente, aun teniendo su favorito, admita que aquí están “los mejores”… y las colas más largas.