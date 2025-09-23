Divergencias en el Cabildo por el veto al vehículo privado en el Teide

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, que debatirá el próximo lunes el Patronato del Parque Nacional, se ha trazado como principal objetivo acabar con la masificación que sufre el espacio protegido más visitado de Europa después de que el año pasado superara por primera vez los cinco millones de personas. En esta prioridad hay consenso en el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, que acaban de cerrar la renovación del instrumento de planificación de la joya de la naturaleza tinerfeña, pues el documento en vigor es de hace 23 años. Sin embargo, en las áreas de CC del Cabildo hay divergencias sobre cómo lograr este fin.

Medio Natural aboga por un modelo más restrictivo con el vehículo privado si se quieren sentar las bases de una protección adecuada e integral y se quiere poner fin al descontrol que reina actualmente en la cima de España con las normas vigentes y la falta de medios para la vigilancia. Este planteamiento pasa por cerrar el Teide a los vehículos particulares –salvo casos excepcionales que siempre beneficiarían al residente, no al turista– y que los visitantes accedan principalmente a través de líneas de guaguas de la propia Corporación insular para llegar y moverse en el interior.

El área de Presidencia, que dirige José Miguel Ruano, prefiere un modelo más flexible que, como señala el consejero, «plantee limitaciones pero no en el sentido de un veto». Ruano aclara que habrá franjas horarias en las que solo puedan circular las guaguas y otras en las que puedan hacerlo los vehículos particulares. Estas distinciones horarias son un mecanismo que no convence a Medio Natural.

En cualquier caso, el debate interno está abierto sobre cuál es el mejor camino para mejorar la protección de un Parque Nacional del Teide cuya biodiversidad es extremadamente sensible a cualquier alteración. El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión, pactado entre la Corporación insular y el Ejecutivo regional tras un año de negociaciones, pone en manos de la primera administración la responsabilidad de redactar un plan de movilidad sostenible que fije la fórmula definitiva.

La línea más restrictiva pasa por establecer excepciones al paso de coches y motos por la TF-21 que beneficien, eso sí, a los empadronados en Tenerife. Recibirían permisos aquellas personas que trabajen en el Parque Nacional, quienes poseen explotaciones de apicultura con autorizaciones, montañeros, científicos, clientes del Parador o equipos de emergencias y seguridad.

Incluso se podrían articular otros permisos puntuales a residentes que dependerían del número de personas que haya en ese momento en el interior del espacio. Si la cifra de visitantes excediera del tope de aforo que puede asumir el Teide, entonces no se concederían esos permisos. En cualquier caso, Medio Natural cree que las carreteras construidas con el Anillo Insular permiten aplicar restricciones sobre la TF-21 pues ya no se usa como vía de paso del norte al sur de la Isla.

Sí hay consenso en el Cabildo y entre esta administración y el propio Gobierno de Canarias en desechar la propuesta del primer borrador presentado por el exconsejero José Antonio Valbuena, de construir tres intercambiadores para guaguas lanzaderas en El Portillo, Vilaflor y Chío, en los márgenes del Parque Nacional, para que los visitantes dejaran allí sus vehículos.

La apuesta es que los visitantes cojan las guaguas que habilitará el Cabildo en origen –en los intercambiadores ya existentes del Área Metropolitana, Norte y Sur– y ya en el Teide usen líneas circulares que recorran permanentemente todo el espacio. No se descartaría la construcción de intercambiadores, pero nunca tan cerca del Teide, sino en puntos más alejados, pues aún estando fuera de los límites del paraje, generarían impacto ambiental.

El pago de una tasa de entrada al Teide se ha descartado pues la legislación nacional lo impide. El plan del Cabildo es que sí se cobre por los servicios, sobre todo por las guaguas que llevarán a los visitantes al Parque Nacional y los moverán por su interior. Esta sería gratuita para los residentes en Tenerife –como el resto del transporte público en la isla– pero no para los turistas. Parte de ese dinero se destinaría a sufragar el propio transporte y otra parte a proyectos de conservación.

Por lo pronto, el nuevo Plan Rector será debatido el próximo lunes por el Patronato del Parque Nacional del Teide, un órgano consultivo comandado por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, donde participan representantes del Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, seis ayuntamientos, la Universidad de La Laguna (ULL), instituciones científicas, cuerpos de seguridad y colectivos empresariales y sociales. La idea es que el Gobierno estatal dé el visto bueno definitivo en diciembre.

El catedrático de botánica de la ULL Wolfredo Wildpret, miembro de honor del Patronato, a sus 92 años, conoce el Teide como nadie. Tiene muy claro que «no puede seguir tan masificado» y ya ha manifestado que hay que adoptar restricciones drásticas para evitar una degradación irreparable en este paraje Patrimonio de la Humanidad.