Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica

Niños y adultos podrán disfrutar de un espectáculo de dinosaurios este sábado

Recreación de cómo sería la nueva especie de dinosaurio con enormes garras.

Recreación de cómo sería la nueva especie de dinosaurio con enormes garras. / Masato Hattori

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Gigantes y terroríficos. Así son para muchos los dinosaurios, esos seres que dan miedo y que solo vemos en las películas. Cuando somos pequeños, nos generan rechazo y atracción casi al mismo tiempo.

Hay niños que no pueden ni verlos, mientras que otros son tan fans de estos animales prehistóricos que tienen todo tipo de merchandising con sus diseños.

Pero, lo que está claro, es que no dejan indiferente a nadie, ni niños ni adultos.

Un centro comercial convertido en jungla

Si eres un apasionado de los dinosaurios, un popular centro comercial de Tenerife tiene una sorpresa para ti.

En concreto, como ya ha sucedido en otras ocasiones, se convertirá en una auténtica jungla jurásica, con un espectáculo sorprendente, lleno de acción y diversión para grandes y pequeños.

Cartel del evento.

Cartel del evento. / E. D.

Centro Comercial Añaza Carrefour

El show de los dinosaurios podrá verse este sábado, 27 de septiembre, en el Centro Comercial Añaza Carrefour de la capital chicharrera.

Como si del propio Parque Jurásico se tratara, varios dinosaurios recorrerán el recinto comercial con sus acompañantes humanos asustando, y divirtiendo al mismo tiempo, a los más pequeños.

El espectáculo comenzará a las 18:30 horas en la Plaza del Agua, con entrada gratuita.

