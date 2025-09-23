El Cabildo abre en Azores el camino de la geotermia que transformará la energía en Canarias

El Cabildo de Tenerife bajo la delegación del consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias realizó una visita técnica a la Planta Central Geotérmica Pico Vermelho de la isla de San Miguel, en Azores, con el objetivo de conocer de primera mano el modelo de desarrollo geotérmico que se ha implantado en el archipiélago portugués y evaluar su adaptación a la realidad energética de Tenerife.

Integrada dentro del medio natural, el funcionamiento de esta infraestructura propiedad de la compañía EDA Renováveis, aprovecha el calor del subsuelo, generando hasta 10 megavatios de potencia y aportando, junto a la central Ribeira Grande, el 33% de la producción renovable en la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó la importancia de esta visita, “este es el futuro de Tenerife para acabar con la carbonización, es la oportunidad que tenemos para asegurarnos una red energética sostenible y de calidad en el tiempo ya que su generación es posible realizarla 24 horas al día, los 7 días a la semana”.

Además, ha incidido con especial atención en la protección del medio natural “vamos a cuidar nuestro espacio, evitando que la planta que se instale suponga un choque con el espacio que tanto tenemos que cuidar, por eso esta visita a Azores era necesaria, su terreno es muy similar al nuestro y aquí su implantación supone el 42% de la energía que se consume en total”.

El director de DISA Energía, Santiago Rull, afirmó que “Azores es una región ultraperiférica como Canarias, muy avanzada desde el punto de vista energético porque llevan ya más de 45 años usando este tipo de energía renovable”. Además, destacó que “es un momento muy importante para que Canarias empiece a reducir emisiones y el consumo de fuel por medio de la generación eléctrica a través de la geotermia”. “Es una solución, que, por la naturaleza de nuestro archipiélago, debe formar parte de nuestro mix energético”, afirmó.

Vista de la Planta Central Geotérmica Pico Vermelho de la isla de San Miguel, en Azores. / ED

Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, apuntó que “Canarias está inmersa en el proceso de explorar y de investigar en profundidad todos los aspectos relacionados con los sistemas de aprovechamiento de este tipo de energía. Queremos tener la información para divulgar entre la ciudadanía sus beneficios, además de que puedan ver ejemplos como el de Azores con todas las garantías de seguridad”.

Para la directora general de Industria, Ana Zurita, resaltó que “además de las ventajas energéticas que tiene la geotermia como recurso casi infinito para resolver el problema energético en Canarias, tiene otras económicas sobre todo en la reducción de los costes energéticos y en el precio de la luz para la población. Desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos entendemos que la geotermia es una oportunidad para las empresas locales porque estimula el emprendimiento y atrae inversión, además de promulgar un desarrollo industrial sostenible y competitivo, crear empleo de calidad y dinamizar la economía”.

La posibilidad de utilizar esta energía en Tenerife y Canarias significa reducir los costes de producción que actualmente rondan los 300 euros por megavatio/hora, esto podría trasladarse en hasta un 30% menos coste en la factura. Además de la contribución al territorio de una nueva energía renovable nos pone en el camino de cumplir con los objetivos marcados dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que fija la descarbonización de las islas en un 90% antes de 2040.

40 años de desarrollo geotérmico

El encuentro incluyó una presentación técnica por parte de EDA Renováveis, en la que se abordó la experiencia geotérmica en Azores de la mano de António Luis Peixoto. La ponencia repasó la historia del desarrollo geotérmico en el archipiélago portugués, el potencial de generación de esta fuente de energía en la región y sus beneficios asociados desde los puntos de vista socioeconómico y medioambiental.

El representante de la compañía expuso el proceso de extracción de la geotermia, que se lleva a cabo mediante la exploración desde uno hasta 2,4 kilómetros de profundidad. Destacó, además, que no existe conexión eléctrica entre las diferentes islas que conforman Azores, por lo que cada una ha desarrollado, desde hace 40 años, un sistema de generación de energía independiente y que explica gran parte del éxito en la implantación de esta fuente renovable, en consonancia con otras complementarias como la hidráulica o la fotovoltaica.

Para el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, “esta visita es una forma analizar como encontrar la independencia energética, dejando atrás la generación mediante los combustibles fósiles y encontrando una autonomía energética capaz de ser utilizada durante los 365 días del año”.

A continuación, las autoridades realizaron una visita guiada por las instalaciones de la planta de generación para conocer su dotación de infraestructuras y equipamiento tecnológico, así como los pozos desde los que se obtiene el recurso geotérmico.

La delegación canaria de visita en Azores encabezada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. / ED

Un 53% de penetración renovable para 2027

Tanto la central de Pico Vermelho como la de Ribeira Grande se abastecen de pozos realizados en un reservorio de alta temperatura, que se sitúa en torno a los 240º C.

La geotermia se ha consolidado en Azores como la principal fuente para el desarrollo de nuevos proyectos de generación de electricidad. Las próximas ampliaciones de ambas plantas de producción, con 12 y 5 megavatios adicionales, respectivamente, pretenden contribuir a que la penetración de las energías renovables escale hasta el 53% para el año 2027, ya que actualmente se sitúa en un 21%.

Sobre energía geotérmica de Canarias

Energía Geotérmica de Canarias es un consorcio público-privado formado por el Cabildo de Tenerife, DISA y la empresa islandesa Reykjavik Geothermal cuyo objetivo es explorar y desarrollar el potencial de la isla mediante permisos de investigación y estudios de viabilidad.

El director del ITER, Carlos Suárez, valoró que la visita “es estratégica para el desarrollo del proyecto de geotermia en Tenerife. Nos da una visión de la repercusión que tiene en una región insular, como es Azores, y con todas las ventajas que aporta la energía geotérmica a la generación eléctrica en un sistema insular”.

El proyecto cuenta con una financiación de 43,2 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Una de sus principales metas es convertirla en una región líder en la producción de geotermia en España a través de la riqueza geológica que alberga su subsuelo.

Las ventajas de la geotermia

Una de las ventajas adicionales de la geotermia profunda, como es el caso de la que se realizará en la isla de Tenerife, es que usualmente encuentra a grandes profundidades reservas de agua que no son accesibles por métodos tradicionales ni aptas para el consumo humano. Esa agua, que se encuentra a altas temperaturas, se utiliza, convertida en vapor, en el funcionamiento de las turbinas, y termina su función con un altísimo grado de pureza, con lo que puede servir para aumentar la oferta de agua para uso agrícola o consumo doméstico.

El proyecto en Tenerife ha podido acometerse en buena medida por el incentivo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía de España (IDAE) que ha cofinanciado los estudios iniciales y las prospecciones con fondos Next Generation de la Unión Europea. Estas ayudas cubren el 50% del coste de la inversión.

¿Por qué la geotermia? Esta tecnología es clave para el futuro energético de Tenerife. Puede constituir un recurso que contribuirá decisivamente a nuestra independencia energética. Es una fuente de energía fiable y continua, porque no depende del clima, que ayuda a dar estabilidad a las redes de distribución y sustituye de forma eficiente al obsoleto parque de generación convencional.

La geotermia elimina las emisiones de CO2 a la atmósfera contribuyendo al objetivo de la descarbonización de las islas y la duración del suministro es casi ilimitada, puesto que la vida útil de un yacimiento se puede extender durante una enorme cantidad de años. Además, a un coste inferior a los 300 €/MWh que actualmente se abona a la generación convencional.

La tarifa: asignatura pendiente

La geotermia es una energía limpia que espera bajo tierra: constante, con una huella ambiental mínima y que puede desempeñar un papel crucial en la reducción de apagones al aportar estabilidad al sistema eléctrico.

Si algún inconveniente tiene la geotermia es el elevado coste de las inversiones necesarias para su puesta en marcha. Primero en las investigaciones del subsuelo y, posteriormente, en las perforaciones, que no siempre garantizan el éxito. Los países más avanzados en geotermia suelen tener varias cosas en común: marcos regulatorios específicos, claros y estables y tarifas adecuadas, que dan confianza para invertir.

En España, de momento, hay avances en normativas y ayudas, pero falta el marco tarifario que es esencial para dar seguridad a las grandes inversiones que se acometen en este tipo de proyectos, algo que otros países, como Italia o Islandia, ya resolvieron hace tiempo. En Europa, las tarifas de retribución (feed-in tariffs) para proyectos geotérmicos iniciales oscilan entre 200 y 300 €/MWh. En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha manifestado su intención de replicar este modelo en nuestro país.

En este sentido, el director científico del ITER, Nemesio Pérez: «La falta de una tarifa específica para la generación eléctrica a partir de recursos geotérmicos en España puede ser un obstáculo significativo para atraer inversores para el desarrollo de proyectos geotérmicos. Sin una tarifa regulada o un esquema de incentivos claro (como tarifas feed-in o subastas específicas), los inversores no pueden prever con certeza los ingresos futuros del proyecto, lo que aumenta el riesgo financiero, generando una importante incertidumbre económica».

Así y todo, EGC pondrá en marcha a partir de otoño sus sondeos en el sur de Tenerife. El municipio en el que se desarrolle el primer sondeo – pendiente de la Autorización Administrativa del Gobierno de Canarias – será pionero en una energía llamada a revolucionar el mundo de las renovables y en colocar a Canarias, a medio plazo, en posición de eliminar su dependencia de las importaciones de combustibles tradicionales.

Plazos

El retraso en la resolución de los concursos mineros y en la obtención de las autorizaciones administrativas para ejecutar los sondeos pone en riesgo el cumplimiento del plazo fijado por el IDAE para ejecutar los proyectos de geotermia, previsto para enero de 2026. A ello se suman los tiempos necesarios para negociar contratos complejos con las empresas encargadas de realizar los sondeos y gestionar la logística de equipos.

Dado que se trata de un proyecto pionero en España, con alta complejidad técnica y ubicado en una Región Ultraperiférica con condiciones logísticas exigentes, se ha solicitado al IDAE una ampliación mínima de un año en los plazos de ejecución, con el objetivo de no perder esta oportunidad estratégica para Canarias.