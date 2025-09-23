La alcaldesa de Güímar muestra su rechazo al parque eólico

E. D.

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, y su grupo de gobierno trasladaron a la Plataforma Ecomarca su rechazo a la construcción de los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II en Agache. Lo hizo en el marco del encuentro que mantuvieron a última hora de ayer. «En todo momento fue rotundo su apoyo al colectivo y su oposición a la ejecución de este proyecto», aseguró la portavoz del colectivo, Hiurma Rodríguez. Rechazo ratificado por la regidora: «No quiero un Arico, rechazo ese parque, lo que quiero es la central hidroeléctrica».

La Plataforma Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de Tenerife planteó al gobierno local que el proyecto de parque eólico afecta al patrimonio natural y cultural del Malpaís de Güímar, la comarca de Agache y el barranco de Herques, espacios integrados en la Red Natura 2000; incumple la normativa urbanística y ambiental vigente, como la Ley del Suelo y los planes generales de ordenación de Fasnia y Güímar; produce impactos severos en la biodiversidad, el paisaje y la salud de los vecinos por ruido, contaminación lumínica y movimientos de tierra masivos y la falta de repotenciación y aprovechamiento de parques existentes, contradiciendo las estrategias energéticas y ambientales para Canarias.

Informar a la ciudadanía

El colectivo solicitó al Ayuntamiento de Güímar su apoyo para organizar unas jornadas formativas dirigidas a la ciudadanía en las que expertos en la materia informarán sobre la riqueza ecológica y patrimonial de la zona y los posibles daños derivados de la instalación de un parque eólico en la comarca de Agache. Solicitud que trasladarán también al Ayuntamiento de Fasnia, con el objetivo de que estas jornadas se desarrollen de forma intermunicipal.

La Plataforma, que sigue a la espera de la respuesta a las alegaciones presentadas, confía en que estas acciones «contribuyan a un debate público informado y a la protección efectiva del patrimonio natural y cultural del sureste de Tenerife».

Gestión política

Al encuentro celebrado ayer (estaba convocado para el sábado pasado) asistieron cinco integrantes de la Plataforma Ecomarca, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, y los concejales Francisco del Rosario, Carlos Llarena, José Miguel Hernández y Socorro González.

La alcaldesa se ofreció a mediar ante el Gobierno de Canarias al objeto de trasladar al presidente, Fernando Clavijo, y al consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, los argumentos que justifican su rechazo al emplazamiento de estos parques eólicos en Agache.

La explicación de Luisi Castro Carmen Luisa Castro explicó a la Plataforma que nunca han apoyado la construcción de los parques eólicos y puntualizó que en el pleno celebrado el pasado 21 de abril votaron contra un informe cuyo contenido desconocían en profundidad, que no les dieron la oportunidad de presentar alegaciones, que el asunto fue abordado el último día del plazo y que «nos enfadó mucho las formas del gobierno municipal» del momento. La alcaldesa incidió en que «queremos energías limpias, pero no de esta manera». Castro mira hacia Arico, donde proliferan las instalaciones eólicas y solares, para reivindicar que no quiere que se reproduzca la situación en su municipio. Además de matizar que la competencia para autorizar el parque eólico no es municipal, Carmen Luisa Castro explicó que Güímar perdió la oportunidad de ser rotundo a la hora de acordar el rechazo a este proyecto «al no hacer lo que hizo Fasnia, llevar a pleno un pronunciamiento político claro y en esos términos».

Los parques eólicos

DISA Energía Renovable, SLU promueve la construcción de los parques eólicos El Pilón I, de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II, de 8,5 megavatios y dos aerogeneradores. Se desarrollarán en 181 parcelas situadas en Fasnia y Güímar. Para evacuar la energía que produzcan se proyecta la instalación de 24 torretas hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta enlazar con la subestación del Polígono Industrial Valle de Güímar. La inversión está cifrada en 22,3 millones de euros (14,3 en El Pilón I y 8, en El Pilón II).