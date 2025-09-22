Tacoronte ahorrará cada año el agua equivalente a 40 piscinas olímpicas

El Ayuntamiento de Tacoronte y Teidagua, la empresa encargada de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio, mantienen en marcha un plan de modernización de la red de abastecimiento de agua que contempla la sustitución progresiva de más de 1.500 metros lineales de tuberías durante el periodo 2024-2025. El objetivo principal de la actuación es generar un ahorro de más de 100.000 metros cúbicos al año, es decir, un volumen de agua comparable a 40 piscinas olímpicas.

La red municipal cuenta con un total de 280 kilómetros de tuberías instaladas, y las actuaciones se centrarán en aquellas zonas que han registrado un mayor número de incidencias para así poder mejorando la garantía del suministro a toda la ciudadanía del municipio.

Obras de inversión

Durante el año pasado, Teidagua ejecutó obras de inversión que permitieron sustituir y renovar 286 metros lineales de tuberías en puntos críticos como Las Mesetas, Lomo Colorado y la calle Adelantado, donde se habían contabilizado 47 roturas. Estas intervenciones forman parte de la renovación de las infraestructuras hidráulicas de Tacoronte y están contempladas en el Plan Director y el Plan de Inversiones desarrollado por la empresa de gestión de aguas.

Para el año en curso, el objetivo principal es renovar un total de 347 metros lineales adicionales de red en zonas como la calle Fray Diego, Camino Real y Jardín del Sol, sectores en los que se registraron 131 averías, lo que evidencia una necesidad urgente de estas intervenciones.

Red de abastecimiento

El concejal de Aguas y Saneamiento del Ayuntamiento de Tacoronte, Suso Machado, señala que con este proyecto el municipio podrá "incrementar el rendimiento de su red de abastecimiento, reducir las pérdidas de agua y minimizar las incidencias que afectan al servicio".

Además, subrayó que "la combinación de obras planificadas y el mantenimiento correctivo-preventivo de toda la red forman parte de una estrategia integral con la que buscamos modernizar las infraestructuras hídricas del municipio, garantizando un suministro de calidad a toda la ciudadanía".

Renovación

En la misma línea, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, considera que los avances realizados "hasta el momento" están integrados dentro de una "estrategia bien marcada y definida, dada la capacidad que nos da tener un plan de inversiones activo y continuo de renovación de redes".

Asimismo, destaca que los resultados obtenidos hasta el momento son "un claro ejemplo del trabajo bien hecho del equipo de Teidagua para ser más eficientes, siempre bajo la batuta y en coordinación directa con el Ayuntamiento de Tacoronte". Según explica, "gracias al ahorro que hemos conseguido minimizamos los efectos de la emergencia hídrica, liberando este volumen de agua para otros usos, como el sector primario".

Mantenimiento

De manera paralela a las obras planificadas, el servicio municipal ha desarrollado un programa de mantenimiento correctivo para así poder atender las incidencias urgentes. En 2024 se sustituyeron 900 metros lineales de tuberías por esta vía, mientras que en 2025 ya se han renovado 332 metros adicionales. Estas actuaciones de emergencia son fundamentales para garantizar la continuidad del suministro y evitar cortes de agua prolongados que puedan llegar a afectar a los vecinos del municipio.