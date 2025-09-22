Luz verde a la obra del gran mercado del agricultor del Sureste en Los Roques de Fasnia

El Sureste tendrá un mercado del agricultor comarcal en Los Roques (Fasnia). Un informe favorable emitido por el área de Carreteras del Cabildo de Tenerife desbloquea un proyecto planteado en 2019 cuya ejecución superará los 4,3 millones de presupuesto, con 18 meses de plazo de ejecución. También albergará una oficina de información turística y otra de Extensión Agraria.

Emplazado en una parcela de 5.773 metros cuadrados de la urbanización Los Roques, entre la avenida Los Roques y la calle B, la edificación tendrá 1.270 metros cuadrados de superficie útil distribuidos en seis plantas, cuatro de ellas sótanos. La entrada a los diferentes espacios del edificio se realizará desde el exterior de la nueva zona urbanizada que comunica directamente con la avenida de Los Roques.

Distribución del edificio

La primera planta se destinará a la Oficina de Extensión Agraria, en la planta baja estará la Oficina de Información Turística y la administración, entre otras dependencias; en el sótano uno se ubicará el mercado del agricultor que tendrá las zonas de almacenamiento en los tres sótanos restantes.

El mercado del agricultor tendrá su entrada principal en la rasante superior y se encuentra vinculada a la sala de exposiciones o degustación, que tiene su propio acceso desde el exterior. La sala de degustación, situada en la planta baja, tendrá con un aseo adaptado. En este nivel se proyecta un despacho, escalera y ascensor (con capacidad para 13 personas) para conectarlo con las plantas inferiores, y un montacargas (al que se accede desde el exterior) con una capacidad de hasta 1.000 kilos.

Los puntos de venta, en el sótano uno

La planta bajo rasante, el sótano uno desde la rasante superior, será donde se ubiquen los 23 puestos de exposición y venta en el interior del mercado del agricultor, con toma de agua y la posibilidad de colocar más puestos en la zona aterrazada al aire libre. Contará con acceso directo desde el exterior y estará conectada con el estacionamiento. A tener en cuenta: en un lateral de la entrada al mercado en esta misma cota, habrá un pequeño parque infantil que sustituirá al que existe en la actualidad.

En las plantas bajo rasante, el sótano dos será para los aseos públicos del mercado, el cuarto de basuras y un almacén en el que se pueden colocar neveras para la conservación de alimentos, además de espacio para almacenamiento, uso éste al que se destinarán los sótanos tres y cuatro.

Infografía del interior del mercado del agricultor de Fasnia. / El Día

Un parquin de 20 plazas

El aparcamiento exterior tendrá capacidad para 20 plazas, dos de ellas con punto de recarga de vehículos eléctricos y una adaptada. Ubicado al nivel de los puestos de venta del mercado del agricultor, será descubierto, ocupa la parcela colindante a la edificación y se accederá a través de una rampa desde el frente urbanizado de la parcela en la rasante superior.

Una obra fundamental

El alcalde de Fasnia, Luis Javier González, define la obra como “fundamental” para el sector primario, teniendo en cuenta los usos del centro. Resalta su carácter comarcal en la promoción y venta del producto agrario de la zona. “Fasnia se convertirá en un referente en este segmento con las instalaciones dignas ubicadas en uno de los cruces estratégicos de la autopista del Sur con un movimiento importante”.

Luis Javier González recuerda que se trata de una de las obras públicas más relevantes y con mayor inversión en la historia del municipio. “Estamos satisfechos porque este proyecto se acerca cada día más a ser una realidad. Esperamos que las obras comiencen pronto”, apostilla el alcalde.

Trámite de concurso

Ahora comienza el proceso de licitación de los trabajos del mercado del agricultor comarcal del Sureste, que cofinancian la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife en suelo cedido por el Ayuntamiento de Fasnia.