El ITER avanza en un sistema autónomo para la inspección de aerogeneradores

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) ha dado un paso más en el desarrollo del proyecto Aerogenia, orientado a optimizar el mantenimiento predictivo de los aerogeneradores.

Esta semana el equipo de la Unidad de Robótica del ITER ha participado en una jornada de trabajo con personal investigador del grupo Visión por Computador y Robótica Aérea (CVAR) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en la que se ha validado el sistema de navegación autónoma diseñado para la inspección aérea de turbinas eólicas.

Según ha informado este lunes el Cabildo de Tenerife en un comunicado, en las pruebas se verificó la correcta operación del sistema en fases claves como el despegue, el vuelo autónomo siguiendo trayectorias predefinidas y la toma automática de imágenes multiespectrales de los aerogeneradores, que posteriormente serán procesadas para detectar posibles defectos en los componentes.

Además, el personal del ITER recibió formación práctica sobre la operación del sistema de navegación autónoma basado en el Sw de código abierto Aerostack2, lo que permitirá integrar esta tecnología en el futuro en las rutinas de mantenimiento preventivo de los parques eólicos.

El consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, subrayó en la nota que "este proyecto es un claro ejemplo de cómo desde Tenerife se puede liderar innovación tecnológica con impacto global" con el desarrollo de soluciones que mejoran la eficiencia y la seguridad de las energías renovables.

El proyecto Aerogenia tiene como objetivo principal desarrollar, validar e industrializar un sistema integral de diagnóstico de defectos en aerogeneradores.

La iniciativa, liderada por el ITER en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de Alcalá (UAH), cuenta con un presupuesto de 709.164,88 euros, y está cofinanciada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.