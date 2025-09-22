Simulacro por erupción volcánica en Garachico: todo lo que debes saber

Garachico vivirá este viernes, 26 de septiembre, un situación de alerta por emergencia volcánica. Aunque esto será tan solo un simulacro, unas 200 personas serán evacuadas de la zona del muelle viejo, una de las zonas más afectadas en la erupción de Trevejo en 1706.

Aunque el simulacro se llevará a cabo en el municipio de Garachico, toda la isla debe estar preparada, ya que se recibirán alertas en los teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert, como ya ocurriera el pasado mes de octubre en la isla y que también se ha llevado a cabo en otros puntos del archipiélago.

Así, el objetivo es reforzar el conocimiento de la ciudadanía en la herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil.

Recreación de la erupción que arrasó Garachico en 1706, por el pintor Ubaldo Bordanova. / E. D.

Tres mensajes

En concreto, desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 se emitirán tres mensajes telefónicos de alerta ciudadana entre las 9:00 y las 13:00 horas, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío, o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella. No lo recibirá si su teléfono está apagado o en modo avión.

Es importante que las personas que estén conduciendo no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el mensaje de emergencia y pulsar 'aceptar'. Una vez aceptado el mensaje, éste desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil.

Explicar la situación a los mayores

En el caso de tener en su entorno familiares de avanzada edad, se aconseja explicarles previamente en qué consiste este sistema de alerta para evitar que se alarmen.

Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil está configurado en un idioma distinto al español.

Funcionamiento

Casi la totalidad de los teléfonos móviles con conexión de datos tienen la capacidad de recibir alertas de protección civil cuando estén configurados. Sólo es necesario tener la opción de recepción de alertas activadas. Los terminales con sistema operativo Android versión 11 o superior o iOS versión 15.6 o superior tienen esta opción activada por defecto. Si tiene una versión sin actualizar puede consultar cómo hacerlo, en función de la marca de móvil, en el siguiente enlace: https://www.112canarias.com/112/sistema-es-alert/.

Estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma. Todos los terminales móviles 4G y 5G que se encuentren dentro del área de cobertura recibirán un mensaje de texto con la palabra 'PRUEBA', acompañado por un pitido y vibración que, una vez leído y tras haber presionado la palabra 'Aceptar', desaparecerá. No hay que responder, ni llamar al 112.

Antecedentes

Esta nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil ya está operativa en Canarias y se ha utilizado en los últimos incendios forestales de La Palma y Tenerife. Con el objetivo de logar un óptimo funcionamiento de la misma, se continúan realizando pruebas de forma periódica en distintos puntos de Canarias para que la población se familiarice con este sistema.

ES-Alert permite emitir alertas en caso de catástrofes o emergencias como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas o fenómenos meteorológicos adversos, sin necesidad de instalar ninguna aplicación, ni registrarse en algún sitio y, de esa forma, trasladar a la ciudadanía de la zona afectada instrucciones para su autoprotección.

Es una vía más de aviso a la población que complementa los canales habituales como el envío de boletines de evacuación, los medios de comunicación, las redes sociales o la megafonía. Toda la información sobre el sistema ES-Alert se encuentra disponible en la web del 112.