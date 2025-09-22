24 máquinas agilizarán el control de pasaportes en el Aeropuerto Tenerife Sur

El Aeropuerto Tenerife Sur cuenta ya con 24 máquinas instaladas en el puesto fronterizo para el control de pasaportes habilitadas para su puesta en funcionamiento, que tendrá lugar "pronto", según confirma la Delegación del Gobierno en Canarias. Este equipamiento facilitará a los pasajeros procedentes del exterior del espacio Schengen autocompletar, por reconocimiento biométrico, el registro obligatorio de su entrada en la Isla y, con ello, en el país. En concreto, la mitad de los dispositivos se encuentran en la puerta A y otra docena, en la puerta B.

Con la próxima entrada en servicio de esta maquinaria, se trata de agilizar el control de pasaportes en el aeropuerto sureño después de que el servicio se viera saturado de forma especial a partir del 1 de enero de 2021. Ese día entró en vigor el brexit, es decir, se materializó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se da la cirucnstancia de que el británico es el mercado turístico más importante para Tenerife, pero como consecuencia de su abandono de la Europa comunitaria, sus ciudadanos están obligados a cumplir el trámite del control de pasaporte al entrar al país.

Fuera de servicio

Las aglomeraciones en el puesto fronterizo del Aeropuerto Tenerife Sur se producen con frecuencia, sin que se haya aplicado una solución definitiva al problema durante los últimos cuatro años. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) denunció públicamente el pasado noviembre que "hay instaladas en todo el perímetro de las salas A y B más de 30 máquinas de autocontrol de pasaportes por reconocimiento biométrico que no están operativas". Su puesta en funcionamiento es una de las demandas de las autoridades y de representantes empresariales y sindicales.

Mientras el problema llegó a los tabloides del Reino Unido, que acentuaron las dificultades que encuentran sus ciudadanos al llegar a Tenerife, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Congreso (el pasado día 11) que las retenciones de viajeros en el puesto fronterizo del aeropuerto Tenerife Sur suponen un "desfase puntual" que es "imputable a las compañías aéreas". En la Cámara Baja recordó que su ministerio aumentó en 32 efectivos la plantilla de la Policía Nacional adscrita a estas instalaciones el pasado julio. Además, aludió a que mantenían conversaciones con Aena para evitar estos episodios. Son los mismos argumentos que empleó en diciembre de 2024 para responder a una interpelación de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Máquinas para el autocontrol de pasaportes en el Aeropuerto Tenerife Sur. / El Día

No son episodios aislados

Las colas en el control de pasaportes han aumentado su frecuencia en el último año. La diputada nacionalista le hizo saber al ministro que no solo tienen lugar en temporada alta, que comienza en unos días. Junio fue un mes problemático en este servicio y más aún el 28 de mayo pasado, fecha en la que se registró uno de los episodios más llamativos, cuando más de 500 personas permanecieron por varias horas en las dependencias del control fronterizo del Aeropuerto Tenerife Sur ante la imposibilidad del personal de cumplimentar el trámite con la diligencia que requeriía la coincidencia en la llegada de vuelos de procedencia extracomunitaria.

Las 24 máquinas de reconocimiento biométrico habilitadas en el puesto fronterizo del Tenerife Sur es un avance en la solución al problema, pero requiere de otras acciones. Para continuar en esa línea, este mes debe convocarse la primera de las reuniones periódicas de seguimiento a la evolución del servicio que acordaron Gobierno central, Cabildo, Aena y la Policía Nacional el pasado junio.