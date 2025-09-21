Taborno promueve la conservación de la papa borralla

El caserío de Taborno celebra el 10º Día de la Papa Borralla, organizado por la Asociación de Vecinos de San José en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo y las entidades patrocinadoras del evento. Para ello, en el marco del ecofestival Anaga Biofest, incluyen la ‘Ruta etnográfica de la papa borralla en el caserío de Taborno’.

Se trata de una experiencia que combina senderismo, naturaleza e intercambio de conocimientos de la mano de agricultores de la zona, que han transmitido a los participantes técnicas de cultivo, la necesidad de apostar por su conservación, así como las características de la tierra y las condiciones ambientales que permiten que esta variedad de papa tenga un sabor único, señala la organización.

Un encuentro en el que los habitantes de Taborno compartieron una selección de platos tradicionales en los que la papa borralla es la gran protagonista. Como paso previo a la degustación de platos tradicionales se desarrollaron talleres de intercambio de semillas tradicionales, de semilleros con variedades tradicionales y de bombas de semillas locales, con la colaboración de Santa Cruz Sostenible, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Red Canaria de Semillas.

El director del festival, Javier Tejera, destacó que «estamos ante un encuentro cargado de gran simbolismo que la gente de Taborno ha sabido mantener a lo largo de los años y que ha sido clave para mantener vivo el cultivo de la papa borralla, no solo por su sabor característico, sino también por la repercusión paisajística y cultural que supone para su entorno».

El director de Medio Natural, Pedro Millán, explicó que el Cabildo apoya este proyecto e impulsa «todas las acciones que estén a nuestro alcance para promover el desarrollo y la potenciación del sector primario y de los productos kilómetros cero de toda la Reserva Biosfera Anaga». En el caso de la papa borralla, defendió que «no estamos hablando de un producto cualquiera, sino de una exquisitez cultivada a mano por nuestros hombres y mujeres de Anaga y tenemos la obligación de defenderlo y continuar valorándolo, para que se mantenga generación tras generación».

Como concejala del distrito Anaga, Gladis de León apuntó que el encuentro «no es solo una celebración gastronómica, sino un homenaje a la cultura y tradición de nuestra tierra porque la ‘Ruta etnográfica’ permite conectar con las raíces de Anaga, aprender de sus agricultores y entender el valor de una variedad de papa que es mucho más que un alimento: es una parte esencial de nuestro patrimonio y de nuestra historia». n