Juan Peña: recuerdos tinerfeños de una vida en la gasolinera familiar

Juan Peña saborea la calma de su jubilación. Desde el sillón beige de su casa, rodeado de su familia, observa cómo su nieto de un año se pasea por el salón y le acerca juguetes para llamar su atención. A comienzos de este año puso punto final a su etapa laboral en la gasolinera familiar.

El 8 de septiembre celebró su 75 cumpleaños soplando las velas en una tarta sin azúcar –indispensable por su diabetes– decorada con un guiño a sus cosas favoritas: su perro Zorro y un árbol de pitaya, esa fruta exótica que se ha convertido en su nueva obsesión.

Peña creció con la gasolinera en la sangre. Su abuelo, también llamado Juan Peña, abrió en abril de 1926 la estación de servicio de Barranco Hondo, considerada la más antigua de Tenerife.

Al principio, el negocio era sencillo y constaba de un depósito enterrado con una bomba y dos surtidores, uno de ellos de gasolina y otro más pequeño dentro de un bidón. "Hice musculitos porque cuando se terminaba el bidón había que meter la bomba dentro hasta que se agotara", recuerda.

La gasolinera más antigua

Durante 27 años Peña fue el alma del negocio que se ha convertido en un símbolo del pueblo de Barranco Hondo. Hasta la construcción de la autopista del sur en los años 70, la estación era "una parada obligatoria" en la carretera vieja entre Santa Cruz y Güímar, pues era la única que existía en todo el trayecto.

La gasolinera compartía protagonismo con el bar familiar, que se encontraba situado justo enfrente. Los viajeros solían detenerse allí a comer antes de repostar. "Todo el mundo conocía a mi familia", detalla.

Su vida giraba en torno a los surtidores ya que abría de lunes a sábado desde las 6:00 hasta las 22:00 horas. Siempre solo. Para sobrellevar aquellas jornadas maratonianas, sus dos hijas y su exmujer le llevaban la comida o lo relevaban un rato para que pudiera "bajar a casa, comer rápido y volver corriendo".

Más que un servicio

Antes de instalarse de manera definitiva en la gasolinera, Peña comenzó a estudiar Magisterio, aunque pronto lo abandonó y decidió probar suerte en una fábrica de bloques en el Polígono de Güímar. Fue entonces cuando su padre le lanzó la pregunta que le llevaría hasta la estación de servicios: "¿Qué necesidad tienes de ir a trabajar allá teniendo la gasolinera al lado de casa?". Y así fue como no hubo vuelta atrás.

En la estación aprendió a hacer de todo: cambiar ruedas, revisar bujías, sustituir aceites… El servicio iba mucho más allá de suministrar gasolina y era cada vez más completo. Con el tiempo, la carga se volvió excesiva y tuvo que contratar a otra persona que lo pudiera ayudar.

Aunque la gasolinera nunca dejó de ser lo que siempre había sido, es decir, un lugar pequeño, familiar y vital para el pueblo. "Siento que he sido un servicio público para el municipio de Candelaria y para el pueblo de Barranco Hondo", recuerda Peña.

Dos décadas levantando coches le dañaron la espalda y le provocaron un pinzamiento en las vértebras que lo llevó al quirófano donde le colocaron "un par de tornillos". Aunque regresó al trabajo, ya no pudo encargarse de las tareas más duras y se limitó a lo esencial: suministrar combustible. "La gasolinera le ha dado todo lo bueno que tiene, pero también todo lo malo", resume su hija Nuria.