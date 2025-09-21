Arona pone los cimientos para liderar la creación de viviendas en Canarias

No hay mal que por bien no venga en el urbanismo de Arona. Si algo de positivo se puede sacar del desastre de los últimos 30 años –investigaciones por corrupción, guerras políticas y empresariales, un plan general paralizado desde 2015 por orden judicial– en la gestión del desarrollo urbano de este municipio tinerfeño es que ha propiciado una gran oportunidad en un momento oportuno. El desbloqueo de las unidades de actuación que quedaron varadas en la desidia política durante tanto tiempo permite ahora a Arona poner los cimientos para liderar la creación de vivienda en Canarias, cuando más se necesita en plena crisis habitacional.

El Gobierno aronero que lidera la alcaldesa, Fátima Lemes, calcula que hay suelo urbano suficiente para construir en los próximos años más de 4.000 casas de todo tipo, tanto privadas como sociales. No hay municipio en Canarias que tenga semejante potencial. Lemes y el concejal de Urbanismo, Javier Baute (PP), han trazado de hecho como prioridad la recuperación de las bolsas de suelo ya declaradas urbanas y susceptibles de consolidar para aliviar la acuciante falta de vivienda no solo en el Sur, sino en toda la Isla.

El primer gran paso acaba de darse. El pasado lunes, el Consistorio y la Junta de Compensación de El Mojón firmaban el acta de recepción parcial de la bolsa de suelo urbano más grande de Canarias, justo encima de la principal población de Arona: Los Cristianos. De esta manera, el Gobierno local desatascaba casi un millón de metros cuadrados 40 años después de la creación de este plan parcial. Solo El Mojón aportará 5.400 camas residenciales –es decir, entre 2.000 y 2.500 viviendas–, que al fin podrán ser construidas por los promotores.

El Mojón es la tercera mayor bolsa de suelo urbano de España, solo por detrás de dos ubicadas en Madrid

Panorámica de El Mojón / Carsten W. Lauritsen / t

Lo que ha hecho la Concejalía de Urbanismo, según su responsable, es arreglar un problema administrativo, derivado del mencionado caos histórico en la gestión municipal, que le va a permitir al Ayuntamiento conceder las licencias y poner en marcha todos esos terrenos. «Los usos de El Mojón ya estaban decididos, el suelo ya estaba consolidado y lo que hemos hecho ahora es terminar de desbloquear gran parte de este plan parcial», remarca Javier Baute.

Pero el edil, sin embargo, le da más importancia a los otros mojones que están regados por todo Arona y que no han tenido ninguna trascendencia mediática, eclipsados por las cifras mareantes de El Mojón, que no solo es la mayor bolsa urbana a explotar de Canarias, sino la tercera más grande de España. Según los cálculos de los técnicos de Urbanismo, entre las 21 unidades de actuación que han quedado paralizadas –por razones similares a las de El Mojón– hay más de 350.000 metros cuadrados urbanos pendientes de sacar al mercado con capacidad potencial para generar al menos otras 2.000 viviendas.

El caso más significativo es el de Cho-Parque de la Reina, unos solares privados pendientes de edificar desde hace 40 años. Javier Baute asegura que hay expectativas de arreglar en breve este otro conflicto urbanístico con el fin de que el Ayuntamiento pueda conceder las licencias, debido a los avances en las negociaciones con los propietarios. A diferencia de El Mojón, que prevé edificios de alta calidad constructiva y baja edificabilidad, en Cho-Parque de la Reina se plantean viviendas más asequibles, a las que podrán acceder residentes de clase media, y con mayor ocupación. En este punto, situado al lado de una de las zonas residenciales más populares de Arona, Guaza, hay opciones de levantar unas 1.000 casas. Además de edificios residenciales, también habrá supermercados y otros servicios, subraya el concejal.

Los otros mojones que cita Baute y en los que tiene los ojos puestos el Ayuntamiento se reparten entre cuatro núcleos y aportarían otro millar de casas: Valle San Lorenzo, Cabo Blanco, Buzanada y La Camella. Son áreas pobladas mayoritariamente por trabajadores vinculados al turismo con una gran potencialidad residencial al tratarse de unidades de actuación que mantienen solares sin edificar. En Valle San Lorenzo hay tres bolsas de 18.000, 26.000 y 27.000 metros cuadrados con entre un 70 y un 90% virgen. En Cabo Blanco hay dos de 88.000 y 52.000 metros cuadrados donde los terrenos a construir superan el 70%. En Buzanada hay uno de 69.000 con un 80% libre.

Vista aérea de Cho-Parque La Reina y sus zonas por desarrollar. / E. D.

El desastre de La Camella

El caso de La Camella es un claro ejemplo de las consecuencias que ha tenido el calamitoso manejo del urbanismo en Arona hasta llegar al absurdo. Allí hay un edificio de 35 viviendas sociales que fue construido hace 15 años pero no se ha podido ocupar por un lío urbanístico y legal, uno más de tantos. En 2021, el Consistorio fue condenado a pagar 2,7 millones de euros a la empresa pública Visocan del Gobierno de Canarias por esa construcción, cuya licencia de obras fue declarada nula en base a que la parcela era urbanizable pero carecía de todos los elementos necesarios para ser edificada. La sentencia establece que la propiedad recae en el Ayuntamiento. El equipo de Javier Baute trabaja ahora para acabar de forma definitiva con este embrollo y que esas casas puedan ser ocupadas de una vez en condiciones ventajosas por vecinos con recursos limitados.

En un municipio donde la población oficial es de 87.000 habitantes –se cree que en realidad viven más de 100.000 personas si se cuenta a los no empadronados–, en este momento los portales inmobiliarios ofrecen solo 190 opciones de alquiler. Ninguna baja de los 700 euros al mes y la mayoría supera los 900. Solo por una habitación en una casa compartida se llegan a pedir precios superiores a 400 euros. Ante este panorama y unos precios para la compra que no paran de crecer –el metro cuadrado en Arona vale de media en este momento 3.700 euros–, la recuperación y construcción de vivienda es un objetivo urgente e irrenunciable.

Menos suelo y más población

Canarias en general y Tenerife en particular cuentan con grandes desventajas: la falta de suelo urbano disponible en un territorio insular muy limitado, el hecho de que la mitad esté protegido –como ocurre con Tenerife– por su alto valor natural y una población que no para de aumentar, en especial en el Sur, que además soporta la mayor presión turística. La Isla superará el millón de habitantes dentro de siete años si mantiene el ritmo de crecimiento demográfico de los últimos diez. De ahí que el caso de Arona sea tan llamativo o que más allá del propio El Mojón queden importantes burbujas pendientes de desarrollar. No hay lugar en las Islas como este con opciones de incrementar el parque residencial en más de 4.000 viviendas a corto y medio plazo.

Solo en Madrid hay planes urbanos en desarrollo mayores que El Mojón. Y eso que la disponibilidad de territorio en la Península no tiene la menor comparación con la del Archipiélago. Sobresalen los 45 millones de metros cuadrados de los nuevos barrios proyectados en el suroeste de la capital nacional (Valdecerros, Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros, Cristo Rivas y El Cañaveral) o los 3,2 millones del proyecto Madrid Nuevo Norte. En este ranking de mayores bolsas urbanas quedaría en tercer lugar El Mojón, con casi un millón de metros cuadrados, equivalente a 140 campos de fútbol. Y en cuarto lugar se situaría el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grao, en Valencia, con 380.000 metros cuadrados.