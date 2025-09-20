Teno Alto en Buenavista del Norte: cuando el aislamiento no pasa factura

El aislamiento siempre se ha concebido como algo negativo. Pero para Teno Alto, en Buenavista del Norte, estar entre 750 y 900 metros de altitud en el Parque Rural de Teno ha sido positivo. Una de las causas de esta lejanía reside en la inexistencia de carretera. Hasta 1972, a este núcleo solo se podía acceder a través del camino del Risco, un escarpado sendero que asciende cerca del barranco de Bujamé y que supuso la única vía de comunicación con el casco buenavistero hasta ese año.

Por esa senda, los vecinos de Teno Alto bajaban y subían para todo: realizar trueque, casarse o incluso para ser enterrados. De ahí, la conservación de cajas comunales que aún se conservan en el Roque de la Cruz. Una herramienta que servía para trasladar hasta el casco los cuerpos de los vecinos fallecidos en el caserío.

"30 más o menos"

Ahora, en 2025, viven, según el padrón municipal del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, 54 personas. "Nada que ver", dice Justo Acevedo, propietario de Los Bailaderos, único bar que resiste abierto en Teno Alto. Acevedo mantiene que ahora mismo apenas "viven unos 30, más o menos. Cuando mi padre abrió el bar, en 1988, vivía de lo que consumían los vecinos. Eran 150 personas aproximadamente", dice mientras atiende a varios senderistas de origen extranjero y peninsular.

La vida en Teno Alto / Arturo Jiménez

Valerio del Rosario, propietario de El Cardón NaturExperience, es un perfecto conocedor de este territorio. Su abuela era de allí y, por cosas del destino, dedica gran parte de su actividad profesional a Teno Alto. "El caserío es ajeno a la evolución de Tenerife y su conservación es algo a celebrar. Sin embargo, varios fenómenos como el éxodo rural o el envejecimiento de la población complican la continuidad de la actividad económica por excelencia: el pastoreo y ganadería de cabras", sentencia.

Queso y carne cabra

Los platos estrella de Los Bailaderos son el queso y la carne cabra. Su propietario lo sirve orgulloso: "Esta es la línea gastronómica que tenían mis padres y yo la he seguido. Trabajar con el producto de aquí", explica.

La peculiaridad de Teno Alto se encuentra precisamente en la ganadería caprina y el queso que se produce. "El queso es el motor", responde Alexander López, pastor de cabras y dueño de la quesería Naturteno. Lleva más de una década al frente de esta empresa que es todo un referente de este producto en Canarias. Ha ganado numerosos premios gracias a una producción pequeña, "pero de calidad". Tiene 200 cabezas de ganado caprino y algunas ovejas para hacerlo de mezcla en alguna ocasión.

El relevo generacional

López cogió el relevo de sus abuelos. Heredó un territorio en el que La Gomera flota en el horizonte en los días claros: se encuentra ya en la vertiente sur de Tenerife y si mira hacia la derecha, también puede deleitarse con La Palma mientras el sol cae.

En la temporada de zafra saca al rebaño para que duerma en libertad y cuando amanece lo recoge. Los comienzos no fueron fáciles, los inviernos tampoco lo han sido. "Cuando había inviernos, porque ahora casi no hay", lamenta. Y en el lamento de este ganadero también está la preocupación por el reemplazo generacional de una actividad que para él tiene los años contados. Existen cuatro ganaderías legales de cabras en Teno Alto. El pastoreo y la producción de queso son dos actividades económicas condenadas a entenderse. Si desaparecieran del núcleo buenavistero, se perdería un amplio legado patrimonial.

El pastoreo realizado por el propietario de Naturteno es el que practicaban los aborígenes antes de la conquista de Canarias. El macizo de Teno y la comarca de Daute fueron uno de los territorios que opusieron más resistencia a los castellanos. Una vez más, el aislamiento sirvió para conservar la esencia de lo local.

Sin guagua y sin buena conexión a Internet

Aunque no todo es positivo: hasta este núcleo no llega la guagua de Titsa. "Estuvo un tiempo en funcionamiento, pero los horarios no eran los mejores", confiesa Carmen Rosa Verde, responsable de la multitienda Dauteno. Según Verde, la guagua solo tenía un par de viajes de ida y de vuelta al día por lo que no tuvo éxito. Carmen Rosa vive en Teno Alto y hasta hace poco también lo hacían sus hijos, quienes crecieron allí. "Se adaptaron a vivir aquí y fueron niños felices. Ahora uno trabaja fuera y la otra acaba de marcharse de aquí en busca de otras oportunidades", explica.

Al respecto, Del Rosario tiene claro que para que la gente quiera vivir en Teno Alto tienen que mejorarse los servicios básicos: "Buen transporte público o Internet los tiene cualquier ciudadano de Tenerife. ¿Por qué no puede tenerlos alguien aquí? Estamos hablando de una actividad económica que sustenta la soberanía alimentaria de muchos otros habitantes de la Isla. Hay que ponerle facilidades a estas personas", reivindica.