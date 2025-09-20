El nuevo plan del Teide, la joya natural de Tenerife, veta el vehículo privado y solo permite entrar en guagua

Los vehículos privados no podrán acceder al Parque Nacional del Teide. Solo se podrá entrar en guaguas que saldrán de diferentes puntos del área metropolitana, norte y sur de Tenerife. Es la principal medida del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del espacio protegido más visitado de Europa, que se someterá a aprobación el próximo lunes día 29 de septiembre en una reunión telemática del Patronato del Parque Nacional del Teide, el órgano que vela por esta joya natural y en el que el Cabildo de Tenerife es uno de sus principales miembros.

El Plan rechaza asimismo cobrar por la entrada –algo que está prohibido por ley para los espacios con mayor protección de España– pero los visitantes tendrán que pagar por la guagua y otros servicios.

Un documento esencial

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias lleva trabajando cinco años en la renovación de este documento, que recoge todo el marco de regulación y protección de la montaña más alta de España –3.715 metros, según la última medición oficial del Instituto Geográfico Nacional– y su entorno.

El que permanece vigente es de hace 23 años –fue aprobado en 2002– y había que renovarlo ante los nuevos desafíos a los que se enfrenta este paraje con una biodiversidad extremadamente frágil: principalmente el cambio climático y la presión del exceso de visitantes.

En ese año 2002 en el que entró en vigor el actual plan de gestión, el Parque Nacional del Teide recibió a 3,4 millones de personas. En 2024, ese número superó los cinco millones (5.242.653) por primera vez en su historia, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta tendencia, que ha convertido a la cima de las Islas en uno de los espacios naturales más atractivos del planeta, y las amenazas que supone para unos ecosistemas muy sensibles a cualquier alteración marcan las pautas del nuevo documento que está previsto apruebe el Patronato el día 29.

El anterior borrador

El anterior Gobierno de Canarias, liderado por el PSOE, preparó un Plan de Uso y Gestión que ya contemplaba que solo se podía acceder al Teide en guagua, cerrando el espacio a los vehículos privados. También establecía tres macroinfraestructuras para las guaguas lanzaderas en El Portillo, Vilaflor y Chío, para que los visitantes dejaran sus vehículos en los aparcamientos y cogieran el transporte público.

Perspectiva del Teide desde el mirador de Chipeque. / Andrés Gutiérrez / t

El actual Gobierno regional de CC y PP no ve con buenos ojos estos intercambiadores en los tres accesos al Parque Nacional y ha solventado este aspecto dejando en manos del Cabildo de Tenerife el desarrollo de un plan específico de movilidad.

La Corporación insular tampoco contempla estas tres macroinfraestructuras en los puntos donde fueron planteadas, pues aunque se situaran en los límites del Parque Nacional del Teide tendrían un impacto sobre el paraje.

Apuesta por que las guaguas partan de los puntos de origen de los visitantes, tanto si son residentes como turistas; es decir, de las estaciones ya existentes en el Área Metropolitana, Norte y Sur. De tal manera que solo podrán transitar por la carretera que cruza el espacio –la TF-21–, además de los vehículos de los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia públicos, aquellos con permiso extraordinario, principalmente las personas que trabajan en el espacio: los trabajadores del Parque Nacional, del Parador de las Cañadas y de los restaurantes y otros servicios. Es un modelo parecido al que ya se está aplicando en el barranco de Masca o la Punta de Teno.

Acuerdo Gobierno de Canarias-Cabildo

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario entregó el nuevo Plan de Uso y Gestión al Cabildo en octubre del año pasado. Desde ese momento, ambas administraciones han mantenido contactos para introducir diferentes cambios. La Corporación insular consideraba que había que mejorarlo. Tras 11 meses han alcanzado un consenso en el que ambas partes han cedido en parte de sus pretensiones.

Una vez que el Patronato del Parque Nacional del Teide dé el visto bueno, como está previsto, al documento el próximo día 29, tendrá que recibir el aval definitivo del Ministerio de Transición Ecológica para su entrada en vigor y su desarrollo.

Reunión del Patronato

Presidido por Rosa Dávila, en el Patronato participan representantes de las siguientes instituciones y asociaciones: Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, seis ayuntamientos (La Orotava, Guía de Isora, Icod, Fasnia, Granadilla, La Guancha), Universidad de La Laguna, instituciones científicas, cuerpos de seguridad y colectivos empresariales y sociales.

Turistas recorren el Parque Nacional del Teide. / Andrés Gutiérrez / t

En paralelo, el Cabildo elaborará el plan de movilidad bajo la premisa de vetar los vehículos privados para permitir únicamente el acceso en guaguas habilitadas especialmente para este servicio.

Es la fórmula que considera más adecuada para evitar el caos que amenaza al Parque y que ha generado duras críticas por parte de numerosos colectivos sociales. Ese plan no descartaría en una mejora posterior construir intercambiadores, pero nunca tan cerca del Teide como los tres propuestos en el primer borrador del documento.

Poner orden en el volcán

La aprobación de este marco normativo va a permitir al Cabildo dotarse de un instrumento fundamental para poner orden en el Teide. Queda pendiente otra vía: la transferencia definitiva de todas las competencias del Parque Nacional por parte del Gobierno de Canarias.

Refuerzo del control

La Corporación insular espera resolver este paso de forma inminente –el proceso está muy avanzado– para poder reforzar la plantilla del espacio protegido y mejorar los medios de control. El Cabildo ya trabaja para incorporar a al menos diez agentes medioambientales.

La Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias ha denunciado varias veces en los últimos dos años que la plantilla del Parque Nacional solo dispone de cinco vigilantes, una cantidad que considera ridícula teniendo en cuenta que ocupa una extensión de 189 kilómetros cuadrados y que recibe a más de cinco millones de personas al año. El Cabildo abrió en julio una oposición precisamente para la confección de una lista de reserva de plazas destinadas fundamentalmente a la vigilancia del volcán.

Patrimonio de la Humanidad

El Teide fue nombrado Parque Nacional el 22 de enero de 1954 y en 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las competencias de gestión de los cuatro parques nacionales canarios fueron transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en 2010.

Posteriormente, en 2011, el Ejecutivo regional aprobó la creación de la red canaria de parques nacionale, lo que posibilitó a los cabildos la delegación en la gestión de los ubicados en su territorio. El tinerfeño está a la espera de hacerse cargo en breve de toda la gestión del Teide.