Los candidatos a decano abogan por impulsar los derechos y mejorar la formación de los letrados tinerfeños
Cerca de 4.000 colegiados están llamados a las urnas el 17 de octubre para elegir al equipo que presidirá la entidad el próximo lustro
Cerca de 4.000 profesionales del derecho en Tenerife, La Gomera y El Hierro están llamados a las urnas el próximo 17 de octubre para elegir al equipo que liderará la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icaf) durante los próximos cinco años. Tres profesionales de la abogacía isleña, con una larga trayectoria jurídica, se postulan para asumir el reto de dirigir la entidad colegial desde perspectivas y propuestas distintas en algunos casos, y en otros coincidentes aunque con matices, como explican los candidatos en sus programas de actuación.
José Manuel Niederleytner García-Lliberós, es decano del Icatf desde 2015 y aspira ser reelegido por sus compañeros para un tercer mandato. Mila Pacheco Pérez, es la actual vicedecana del colegio y ahora da un paso al frente «sin mirar atrás y con un estilo de gestión claro: escuchar, actuar a tiempo y rendir cuentas», afirma. El tercer aspirante es el abogado Víctor Martín Álvarez que se presenta como «la alternativa para una renovada forma de ver la abogacía, por la dignidad y el reconocimiento de nuestro trabajo y derechos sociales».
Los profesionales de la abogacía afrontan tiempos complicados debido a los cambios normativos, al funcionamiento de la nueva oficina judicial que responde a la exigencia de la Ley de Eficiencia en la Administración de Justicia, así como la implantación de los Tribunales de Instancia. Además, los letrados que ejercen su profesión en el partido judicial de la capital tinerfeña deben afrontar otro reto más: desempeñar su trabajo en 17 sedes judiciales separadas a lo largo y ancho de la ciudad, lo que provoca que en ocasiones se suspendan procedimientos cuando atienden varios asuntos y deben desplazarse de unos juzgados a otros. Por eso, en Tenerife los abogados y otros operadores jurídicos defieden la urgencia de una Ciudad de la Justicia acorde a esa eficiencia, que concentre las sedes en una infraestructura moderna para dar mejor servicio a la ciudadanía.
La implementación de nuevos modelos para atender la resolución de conflictos obliga también a los letrados a una formación constante, que demandan, y la digitalización de los despachos. También exigen la actualización de retribuciones en el turno de oficio o que se abonen procedimientos que hasta ahora están fuera de las tablas, así como luchar por una pensión digna más allá de la mutualidad, son parte de las reclamaciones de un gremio que además asume importantes cargas de trabajo. Por eso, los abogados votarán al equipo que les inspire mayor confianza para defender sus demandas y derechos.
Los candidatos responden
José Manuel Niederleytner: «Habrá una sede digital para agilizar los trámites»
Actual decano y aspirante a un tercer mandato. Nació en Valencia en 1963 y ejerce desde 1986. Inició su carrera en el bufete de Ángel Ripollés y en 1989 abrió su despacho especializado en penal, civil y laboral. Es decano desde 2015.
¿Por qué ha decidido presentar su candidatura para presidir el Colegio de Abogados los próximos cinco años?
Me presento a un tercer mandato porque me apasiona mi profesión, me encuentro con fuerzas y con ganas de continuar con los proyectos que están aún pendientes de hacer. Además, son muchos los compañeros que me han animado a continuar con esta labor.
¿Cuáles son las propuestas que destacaría de su programa?
Quiero implantar una sede electrónica en el colegio que permita hacer todos los trámites de forma digital. Apuesto porque desaparezca el papel, como demanda también la administración de justicia. Quiero que todos los colegiados se relacionen con el colegio a través de esta plataforma, que implementará mucha más agilidad en los asuntos que se tramiten. Además, tengo proyectado continuar con las mejoras de las instalaciones del colegio, ya se hizo en una parte de la sede y ahora debe continuar en la zona de secretaría.
¿Cuáles son los principales problemas o retos que afrontan los abogados y que usted se compromete a solucionar?
En Santa Cruz tenemos un problema de ubicación de las sedes judiciales.Hay 17 órganos dispersos por la ciudad, al margen del Palacio de Justicia. Creo que es un objetivo prioritario presionar a la administración pública para cuanto antes pueda estar disponible el Edificio Auditorio de tal manera que se puedan ubicar ahí todos los órganos dispersos. Hay muchas quejas de compañeros pro la lentitud de la justicia, pero eso no está de nuestra mano. No obstante, todo lo que se pueda hacer para presionar, insistir o hacer llegar a los órganos judiciales que la justicia no puede ser lenta, porque eso no es justicia. Demandamos más órganos judiciales porque, por ejemplo, hay juzgados de lo contencioso que están señalando juicios para 2028.
¿Por qué los colegiados deben apostar por usted y su equipo?
Soy una persona confiable. Los colegiados me conocen hace tiempo. Soy abogado de los de a pie de calle: vivo de mi trabajo, de mi ejercicio profesional en un despacho que todo el mundo conoce. Pero además, me dedico en cuerpo y alma al colegio de abogados, al que dedico muchas horas, muchos días, incluso fines de semana, para sacar los asuntos adelante. Y me acompaña un equipo formado por profesionales honestos, rectos, muy trabajadores y amantes de su profesión que lo han demostrado durante todos estos años. En el equipo también hay compañeros jóvenes con ganas de trabajar y con experiencia.
¿Qué propone para mejorar el Turno de Oficio y los servicios de mediación?
En el turno de oficio, primero hay que consolidar las subidas de las retribuciones ya aprobadas y luego seguir exigiendo mejoras en las retribuciones de aquellas actuaciones que actualmente no se abonan, como las ejecuciones de sentencia. Todo lo que sean mejoras para el turno de oficio va a ser prioritario para mi equipo. Por otra parte, queremos potenciar en el colegio un centro para mejorar la tramitación de las mediaciones, que funcione de forma similar a como lo hace el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac), en paralelo al servicio de orientación a la mediación, que subvenciona el Gobierno de Canarias y que está funcionando muy bien.
Mila Pacheco Pérez: «Apostamos por una dirección firme y útil»
Actual vicedecana y aspirante a decana. Nació en Puerto de la Cruz (1976) e inició su carrera profesional en 2002. Especializada en procedimientos civiles, penales y administrativos. Es mediadora familiar, civil y mercantil.
¿Por qué ha decidido presentar su candidatura para presidir el Colegio de Abogados los próximos cinco años?
Me presento porque la abogacía atraviesa un momento complicado y exigente: cambios normativos de calado, irrupción de nuevas tecnologías e IA y derechos aún no reconocidos, entre ellos, una jubilación digna para parte del colectivo, que requieren una dirección firme y útil. Estoy preparada para asumirlo: aporto experiencia, energía, entusiasmo y un método claro: escuchar , actuar a tiempo y rendir cuentas. Y cuento con un equipo de profesionales plural y preparado, que conoce de primera mano las dificultades del ejercicio y está comprometido para dar soluciones.
¿Cuáles son las propuestas que destacaría de su programa?
Gestión, transparencia, participación y resultados como reglas fijas, y destacaría la defensa de la profesión y de los compañeros en todos los ámbitos, la lucha activa por el derecho a una pensión digna, promoviendo la pasarela voluntaria al RETA. Mejoras en el turno de oficio y digitalización real del Icatf. Criterios orientadores útiles y actualizados. Formación útil que permita no solo adaptarnos a los cambios normativos, y especializarnos y estar al día en nuevas tecnologías e IA, y no se limitará a la sede colegial, también en el norte y sur de la isla, y formación en streaming y diferido para facilitar el acceso a compañeros de La Gomera y El Hierro.
¿Cuáles son los principales problemas o retos que afrontan los abogados y que usted se compromete a solucionar?
Son muchos los desafíos que debemos afrontar: la defensa de nuestros derechos, la adaptación a los profundos cambios normativos, la apertura a nuevas formas y campos de ejercicio, la incorporación de nuevas tecnologías y la IA, unos honorarios en materia de costas congelados desde 2008 y la sobrecarga de trabajo. Los abogados y abogadas estamos desbordados y mi objetivo es dar respuesta a esas preocupaciones para mejorar la calidad de vida profesional de cada compañero y compañera.
¿Por qué los colegiados deben apostar por usted y su equipo?
Parte de este equipo ha demostrado anticipación y resultados: nos adelantamos a la normativa y abrimos camino para que los abogados lideren los MASC -empezando por la mediación- desde el Icatf. Y con la crisis migratoria, organizamos la asistencia letrada en llegadas marítimas: nadie se quedó sin abogado y peleamos hasta lograr reconocimientos y abonos. También voy con un equipo preparado, que pisa el juzgado a diario, con las ideas claras y el impulso y el coraje para luchar por nuestros derechos.
¿Qué propone para mejorar el Turno de Oficio y los servicios de mediación?
Agilizar la designación de los abogados de oficio. Hay que digitalizar el circuito entre el Colegio y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que se agilicen los trámites y se reduzcan los tiempos. En cuanto al servicio de Mediación que ofrece nuestro Colegio, y al proyecto que tenemos con la Consejería de Justicia, es muy importante dotarlo de más fondos públicos y que estos lleguen de forma estable, al objeto de que el proyecto no se paralice cada año a la espera de fondos.
Víctor Martín Álvarez: «Debemos recuperar la dignidad de la profesión»
Aspirante a decano. Nació en 1960 y se licenció en 1984. Fue fiscal sustituto durante seis años en la Audiencia Provincial y en 1995 abrió su bufete en La Laguna, especializado en civil, mercantil y penal.
¿Por qué ha decidido presentar su candidatura para presidir el Colegio de Abogados los próximos cinco años?
Nos presentamos para darle un cambio radical a la abogacía, acabar con la pérdida de dignidad de la profesión.Se ha perdido el carácter humanista y de defensa de los derechos de los ciudadanos. Me gustaría acabar mi carrera profesional con la tranquilidad de haber trabajado para recuperar esa filosofía.
¿Cuáles son las propuestas que destacaría de su programa?
Es irrenunciable luchar para conseguir la pasarela uno por uno de la mutualidad al RETA; defender un turno especial de Extranjería digno y especializado: no hay medios adecuados para atender a las personas y exigimos a la administración que abone de forma adecuada a los letrados. Es indigno que los abogados se tengan que pagar de su bolsillo dietas y viajes a otras islas. Defender la dignidad de la profesión frente a la administración, el sistema intrajudicial y colegial. Impulsar más formación y crear la figura del Defensor del Abogado.
¿Cuáles son los principales problemas o retos que afrontan los abogados y que usted se compromete a solucionar?
Los principales problemas que tenemos los abogados y que nos comprometemos a resolver coinciden con las propuestas del programa que defenderé junto a todo mi equipo si nuestra opción es apoyada por los compañeros. Es vital dar un giro al papel que desempeña la junta de gobierno del Icatf.
¿Por qué los colegiados deben apostar por usted y su equipo?
Es una candidatura ilusionante formada por profesionales honestos, serios, honestos, con una seria trayectoria en la abogacía y comprometidos con la profesión. Y queremos promover el cambio irrenunciable a la situación que atraviesa la profesión. Creo que somos los mejores para defender con solidaridad y firmeza los derechos colegiales.
¿Qué propone para mejorar el Turno de Oficio y los servicios de mediación?
Me preocupa muchísimo la mediación. El sistema judicial ha cambiado desde abril y ahora habrá un cambio total de la estructura de los juzgados y tribunales. Y el cambio legislativo se ha hecho sin adoptar las medidas para que sea posible. Los asuntos que entran en los juzgados son escasos y la mediación previa, como requisito para la procedibilidad, no está dotada de recursos ni medios ni preparación de los intervinientes. Canarias es la comunidad autónoma peor preparada en el desarrollo de estos cambios, reconocido por un representante de la administración pública en el Consejo Nacional de la Abogacía. La alta litigiosidad en las islas no es culpa de los ciudadanos, se debe a que la administración no ha dotado de suficientes medios materiales y humanos y se la ha dejado colapsar. Los letrados no se han formado adecuadamente para los MASC, hay un desconocimiento absoluto y por eso no entran asuntos en los juzgados. Con carácter urgente hay que dialogar y forzar a la administración pública a que dé los cursos para los intervinientes, exigir la firma de acuerdos para que el sistema tenga viabilidad fáctica, si no, el ciudadano más problemas añadidos al colapso que sufre el sistema judicial. Y lo mismo exigimos para el turno de oficio: reclamamos mejoras de formación, mejora de derechos de los abogados y mejor retribución.
