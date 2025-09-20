Los candidatos a decano abogan por impulsar los derechos y mejorar la formación de los letrados tinerfeños

Actual decano y aspirante a un tercer mandato. Nació en Valencia en 1963 y ejerce desde 1986. Inició su carrera en el bufete de Ángel Ripollés y en 1989 abrió su despacho especializado en penal, civil y laboral. Es decano desde 2015.

¿Por qué ha decidido presentar su candidatura para presidir el Colegio de Abogados los próximos cinco años?

Me presento a un tercer mandato porque me apasiona mi profesión, me encuentro con fuerzas y con ganas de continuar con los proyectos que están aún pendientes de hacer. Además, son muchos los compañeros que me han animado a continuar con esta labor.

¿Cuáles son las propuestas que destacaría de su programa?

Quiero implantar una sede electrónica en el colegio que permita hacer todos los trámites de forma digital. Apuesto porque desaparezca el papel, como demanda también la administración de justicia. Quiero que todos los colegiados se relacionen con el colegio a través de esta plataforma, que implementará mucha más agilidad en los asuntos que se tramiten. Además, tengo proyectado continuar con las mejoras de las instalaciones del colegio, ya se hizo en una parte de la sede y ahora debe continuar en la zona de secretaría.

¿Cuáles son los principales problemas o retos que afrontan los abogados y que usted se compromete a solucionar?

En Santa Cruz tenemos un problema de ubicación de las sedes judiciales.Hay 17 órganos dispersos por la ciudad, al margen del Palacio de Justicia. Creo que es un objetivo prioritario presionar a la administración pública para cuanto antes pueda estar disponible el Edificio Auditorio de tal manera que se puedan ubicar ahí todos los órganos dispersos. Hay muchas quejas de compañeros pro la lentitud de la justicia, pero eso no está de nuestra mano. No obstante, todo lo que se pueda hacer para presionar, insistir o hacer llegar a los órganos judiciales que la justicia no puede ser lenta, porque eso no es justicia. Demandamos más órganos judiciales porque, por ejemplo, hay juzgados de lo contencioso que están señalando juicios para 2028.

¿Por qué los colegiados deben apostar por usted y su equipo?

Soy una persona confiable. Los colegiados me conocen hace tiempo. Soy abogado de los de a pie de calle: vivo de mi trabajo, de mi ejercicio profesional en un despacho que todo el mundo conoce. Pero además, me dedico en cuerpo y alma al colegio de abogados, al que dedico muchas horas, muchos días, incluso fines de semana, para sacar los asuntos adelante. Y me acompaña un equipo formado por profesionales honestos, rectos, muy trabajadores y amantes de su profesión que lo han demostrado durante todos estos años. En el equipo también hay compañeros jóvenes con ganas de trabajar y con experiencia.

¿Qué propone para mejorar el Turno de Oficio y los servicios de mediación?

En el turno de oficio, primero hay que consolidar las subidas de las retribuciones ya aprobadas y luego seguir exigiendo mejoras en las retribuciones de aquellas actuaciones que actualmente no se abonan, como las ejecuciones de sentencia. Todo lo que sean mejoras para el turno de oficio va a ser prioritario para mi equipo. Por otra parte, queremos potenciar en el colegio un centro para mejorar la tramitación de las mediaciones, que funcione de forma similar a como lo hace el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac), en paralelo al servicio de orientación a la mediación, que subvenciona el Gobierno de Canarias y que está funcionando muy bien.