Unos 3.000 romeros festejan con mucho calor ‘La Amable’

Un calor agobiante con 36 grados de temperatura a las tres de la tarde. Al menos eso fue lo que marcó el termómetro que mide la temperatura exterior de una de las microguaguas que trasladaba gratuitamente a los romeros desde las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla hasta la de San Pancracio, en Los Canarios, punto de partida tradicional de la Romería en honor a San José, también conocida como La Amable.

Aún quedaba una hora para que se pusiera en marcha una comitiva festiva y estaba claro que el calor no iba a poder con el ánimo festivo de este pueblo acogedor en el que viven cerca de 5.000 vecinos. Porque a pesar de ese fuego que se respiraba en la carretera TF-351 [por la que avanza el recorrido romero hasta llegar a la plaza Domingo Reyes Afonso] alrededor de unas 3.000 personas participaron en la romería, según informaron fuentes de la Policía Local. Pero no solo iban romeros a pie: una decena de carretas tiradas por bueyes [alquiladas por la Concejalía de Ferias, Festejos y Romerías] y medio centenar de carros pequeños sin motor y pivas engalanadas también acompañaron al santo patrón.

Justo antes de comenzar la romería, se celebró la tradicional eucaristía en honor de San José y, tras terminar el acto religioso, la fiesta llegó a la calle. Pinchos de carne, chistorras y salchichas parrilleras se preparaban en las humeantes barbacoas de los carros y luego compartían entre los romeros a pie. No podían faltar los huevos duros, los vasos de vino del país, la cerveza o agua para sofocar la sed, mientras las parrandas o grupos musicales entonaban canciones tradicionales del folclore canario.

Romería de San José en San Juan de la Rambla / El Día

Musica folclórica

Esa música corrió a cargo de grupos como Atahona, Parranda Familia Los Alzados, Timcua, Perenkén, Tercera Edad de Icod el Alto, Imoque, La Limera, Tercera Edad Baray, Menceyes de Daute y Ayadirma de Daute. Además de las canciones se escuchaba con frecuencia un «Viva San José» que era correspondido por otro sonoro y colectivo «viva».

La Romería de San José, que este año cumple 30 años, es una fiesta que los rambleros y rambleras han hecho suya y le tienen tal cariño que parece que se ha celebrado desde hace más de un siglo.

3.000 personas y decenas de carros y carretas participan en una fiesta que marca el cierre del verano

«Es un día para reencontrarse muchas de las personas que hemos nacido y nos hemos criado en San Juan de la Rambla», comenta Ruth Abreu, propietaria de la floristería Flower Culture. Lleva tres años haciéndose cargo del ornato de la balsa en la que procesiona el San José. «Siempre he estado muy orgullosa de ser de San Juan de la Rambla. Tengo 35 años y esta fiesta es estupenda para reunirnos con gente con la que igual has desconectado después de salir del colegio, porque te vas fuera a estudiar o te pones a trabajar y no tienes tanto contacto. La romería y las fiestas sirven para encontrarte con gente a la que no ves desde hace un año», destaca. Abreu afirma que a la romería «la llaman La Amable porque la gente comparte todo lo que tiene, refleja nuestro carácter».

Romería de San José en San Juan de la Rambla / El Día

Rubén Díaz va en la carreta El Grupito y ha participado en la romería casi todos los años. «Somos un grupo de familias, unos hermanos, otros primos y algún que otro amigo que también se une».«Comida y bebida no falta aquí. Ahora estamos encendiendo el fuego para empezar a poner los pinchitos. Así que si usted gusta, ya sabe», responde Díaz con esta invitación.

«Es una romería muy concurrida, se llena de lado a lado la carretera, que tiene unos seis metros de ancho, y entre la primera carreta y la última puede haber dos kilómetros. Es impresionante la gente que participa y la llaman La Amable porque los romeros repartimos todo lo que tenemos y en otros sitios pides comida y muchas veces no te dan», asegura por su parte Carlos Rodríguez.

Abraham Pérez es miembro de un grupo de amigos que pertenecen a un club de moteros: Fogaleros. Ese es el nombre escogido para su carreta también. «Este grupo de moteros ha sido reconocido recientemente por promover iniciativas para la donación de sangre, somos de los que más colaboramos en este tipo de acciones», destaca. Ahora en romería, este grupo motero también es muy solidario porque un segundo después de terminar su respuesta, Abraham Pérez empezó a ofrecer sus pinchitos de carne, botellas de agua, vino o cerveza.

La Romería de San José marca el cierre del verano y culmina las festividades dedicadas al Santo, copatrono del municipio norteño. Es una cita que, además, hace alarde de ser uno de los encuentros festivos más seguros del norte de Tenerife al no registrar ninguna incidencia grave otro año más.