Urge la limpieza en uno de los parajes protegidos del sur de Tenerife

Más por Arona insta al Cabildo de Tenerife a que «asuma su responsabilidad» y proceda a la limpieza de Montaña de Guaza, un paraje protegido calificado como monumento natural. Esta formación política municipal reclama una intervención «urgente» porque «no hay excusas para que un lugar tan importante siga en estas condiciones».

El 14 de abril del año 2024 se registró un incendio en el lugar que afectó al repetidor de la Montaña de Guaza, «dejando tras de sí restos y residuos que todavía hoy siguen ensuciando este paraje único», asegura y documenta Más por Arona.

Este grupo político apunta que «estamos hablando de un espacio natural protegido, un enclave de gran valor paisajístico, histórico y turístico para Arona y el sur de Tenerife». Por ello, llaman la atención sobre el hecho ya que, teniendo en cuenta la importancia del entorno, «más de un año después, la imagen que presenta es lamentable: basura, restos calcinados y abandono total».

Se trataba del segundo incendio en la zona, por lo que se planteó la posibilidad de un sabotaje teniendo en cuenta la presencia en el lugar de antenas que se vieron afectadas, lo que provocó la interrupción de la señal de telefonía y radio a una zona en la que residen más de 60.000 personas, según las estimaciones del momento.

El Cabildo es la administración responsable de la gestión de este espacio, por lo que Más por Arona plantea de forma pública su reclamación urgente a fin de contribuir a la mejora de las condiciones en las que se encuentra el enclave aronero.

Este paraje natural protegido es uno de los más afectados por la actuación humana. No solo estos incendios dañaron y han dejado rastro con la presencia de los restos de las antenas en su cumbre, sino que por el margen este hay construcciones de la urbanización Palm-Mar.

Asimismo, la crisis habitacional acentuada que afecta a la Isla pero, de forma especial, al sur, lleva a trabajadores a crear chabolas en algunos puntos de esta zona, muy próxima al eje turístico que forman las Los Cristianos, Playa de las Américas y Costa Adeje.

La zona protegida comprende más de 725 hectáreas, estando constituida fundamentalmente por la Montaña de Guaza. Limita al oeste con Los Cristianos, al este con el pueblo de Guaza y la urbanización Palm-Mar, al norte con la carretera que une Los Cristianos con Guaza y al sur con el mar.