¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y religiosos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, vete abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Blue Sun Palace. El primer largometraje de la directora Constance Tsang, ganador del Premio del Jurado en la Semana de la Crítica de Cannes, retrata la vida cotidiana de dos inmigrantes chinas en Flushing, un barrio de Queens (Nueva York) donde la directora creció. El filme, que se pasa en versión original en mandarín e inglés con subtítulos en español, ofrece una reflexión sobre la realidad de miles de inmigrantes chinos en Estados Unidos, quienes viven lejos de su país de origen y enfrentan un racismo constante.

Fiestas del Cristo

Las fiestas del Cristo de La Laguna celebran este fin de semana sus últimos actos, aunque durante unos días más se podrán visitar algunas exposiciones. En concreto, tanto este sábado como el domingo habrá actos deportivos, culturales y religios.

En este enlace puedes ver todos los actos y los horarios y lugar de celebración.

Descendimiento del Cristo de La Laguna /

El municipio de Tacoronte también continúa de celebración por las Fiestas del Cristo. En este caso, tanto el sábado como el domingo habrá espectáculos familiares, así como actos deportivos y religiosos, y verbena. Puedes consultar todas las actividades en este enlace.

Gastronomía

Santa Cruz de Tenerife acoge este fin de semana una nueva edición de Burgerfest Canarias, un evento gastronómico que reúne las mejores hamburguesas de Canarias, cervezas artesanas locales e internacionales, y buena música.

La cita, con entrada gratuita, se desarrollará en la Plaza de la Alameda del Duque de Santa Elena.

Música

La artista Pastora Soler traerá este domingo su tour Rosas y espinas-30 años al Auditorio de Tenerife, en el marco del Festival Mar Abierto 2025. Con este tour, la sevillana celebra tres décadas en los escenarios acompañada de sus mejores éxitos y donde compartirá recuerdos y anécdotas emocionantes con el público.

Las entradas se pueden adquirir en la web del Auditorio. El concierto empezará a las 19:00 horas.

Deportes

La jornada deportiva de este fin de semana se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López el domingo, con el partido de Primera RFEF entre el CD Tenerife y el Ourense CF. La cita será a las 11:00 horas.