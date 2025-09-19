Sandías a 0,75 euros este domingo en Tenerife: Nito inaugura su local más grande (y con aparcamiento)
Frutas y Verduras Nito prepara un domingo de los que hacen afición
Frutas y Verduras Nito prepara un domingo de los que hacen afición. Para celebrar la ampliación de su espacio (un local más grande con más aparcamiento) el equipo de Tejina organiza una venta especial de su fruta fetiche: sandía de cosecha propia a 0,75 euros el kilo (pieza entera).
Lo esencial
- Cuándo: domingo, 21 de septiembre, desde las 09:00 h
- Qué: 12 pales de sandía de producción propia, 0,75 €/kg (formato pieza entera)
- Dónde: Ctra. General de El Portezuelo a El Socorro, nº 174 (Antiguo Bar San Gonzalo)
¿Por qué tanta devoción por la sandía?
En Nito, la sandía no es solo temporada: es insignia. Lleva años protagonizando vídeos, directos y carteles de ofertas, y ha ayudado a consolidar la marca como un proyecto cercano que vende desde el campo al consumidor, con precios claros y narrativa local.
Esta vez, además, llega con volumen: doce pales listos para vaciarse a golpe de carrito.
Qué te vas a encontrar
Al llegar notarás que hay mucho más espacio en el nuevo local: pasillos anchos, más mostrador y una zona de pago que fluye sin embudos.
Fuera, el aparcamiento amplio invita a venir “de carguita”, sin dar vueltas ni pelear por un hueco. Se respira ambiente de estreno, esa sensación de puerta a punto de abrirse.
Si quieres aprovechar de verdad, madruga. Las ofertas fuertes vuelan y, con doce pales de sandía en juego, los primeros se llevan lo mejor.
Domingo de plan sencillo y sabroso: pasar, cargar sandía al mejor precio, y brindar por la nueva etapa de Nito.
