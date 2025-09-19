El Salón Náutico de Canarias llevará el nombre de ‘Iñaki Domínguez’

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Industria, Manuel Fernández, inauguraron esta mañana (viernes 19) el I Salón Náutico de Canarias, que llevará el nombre de Iñaki Domínguez, el que hasta hace pocos meses fue gerente del Recinto Ferial de Tenerife.

Afonso y Fernández estuvieron acompañados por la presidenta de Asnáutica, Carmen Fernández Ibars, así como otras autoridades regionales, insulares y locales.

Durante el acto de inauguración, Lope Afonso reivindicó “la oportunidad que significa para Tenerife acoger iniciativas de este tipo, que es una aspiración labrada en el tiempo, que hoy se hace realidad, y que nos permite que la isla tenga un reencuentro con el mar”.

El vicepresidente aseguró que “este Salón es un nuevo esfuerzo para establecer las bases de una estrategia que impulse la Economía Azul, convirtiéndonos en una isla que utiliza todos sus recursos de forma inteligente y sostenible, señalando la náutica como una herramienta útil para la diversificación económica”.

El consejero Manuel Fernández anunció que el Salón “llevará por nombre Salón Náutico ‘Iñaki Domínguez’, en memoria del que fue gerente del Recinto Ferial durante muchos años, y como reconocimiento a su trayectoria profesional, y especialmente, a su talante personal, caracterizado por su entrega, discreción y lealtad, que dejó, en todos, una huella imborrable, que queremos plasmar en este gesto”.

Por su parte, la presidenta de Asnáutica, Carmen Fernández Ibars, puso de relieve “la colaboración entre el Cabildo y el sector a la hora de poner en marcha esta iniciativa, que ha tenido una gran acogida desde su primer día”.

El I Salón Náutico ‘Iñaki Domínguez’ abrirá sus puertas desde hoy (viernes 19) hasta el próximo domingo 21 de septiembre, en horario de 10 a 20 horas (excepto el domingo, que permanecerá abierto entre las 10 y las 15 horas).

La Gran Nave del Recinto Ferial contará con la presencia de 50 empresas y 60 stands, y además, se realizará un ciclo de conferencias sobre distintas temáticas relacionadas con la náutica.