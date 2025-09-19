Preocupación por el estado del sellado de una celda del vertedero

El sellado de la celda del Complejo Ambiental Insular situada en el flanco sur de la instalación, en la zona colindante con la Cantera Cantos Blancos del Sur y varias fincas agrícolas, «no se está realizando de forma correcta». Los concejales de Arico Somos Todos aseguran que, desde el exterior y «a simple vista», se advierte que «los residuos permanecen completamente a la intemperie, sin ser compactados ni cubiertos con la capa de tierra exigida, lo que genera un frente de vertido al aire libre, que crece de forma descontrolada».

José Luis Hervella, portavoz de AST, explica que esta situación «no solo representa un riesgo medioambiental y de salud pública, sino que también compromete la seguridad de los propios trabajadores» del recinto. En esa línea, apostilla que «en caso de incendio u otro tipo de emergencia, el acceso a las zonas afectadas sería prácticamente imposible debido a la inestabilidad del terreno, que no ha sido consolidado adecuadamente».

Los dos concejales de Arico Somos Todos mantuvieron un encuentro con trabajadores de la empresa que gestiona el vertedero insular. En un recorrido por el entorno del complejo, aseguran que constataron «el propio representante una gestión inadecuada y negligente en las operaciones de vertido y mantenimiento de las celdas».

Otro de los aspectos que preocupa en el funcionamiento del Complejo Ambiental señala a que de las tres máquinas compactadoras, «las dos de mayor volumen se encuentran averiadas desde hace meses, solo una tercera, más pequeña y con capacidad mucho menor, está disponible». Lo que define AST como una «grave carencia técnica» impide la correcta manipulación de los residuos, «que quedan expuestos a la intemperie, aumentando el riesgo de contaminación y afectando directamente a la calidad de vida de la mayoría de los vecinos de la costa de Arico», en alusión a la población de San Miguel de Tajao, Las Arenas, La Caleta, Las Maretas, etc.

Arico Somos Todos hace pública su exigencia a «las autoridades competentes en el Cabildo de Tenerife» para que «tomen cartas en el asunto como titular de las instalaciones». Asimismo, se dirige a la empresa gestora del vertedero insular a la demanda «que actúe de forma inmediata para corregir esta situación. Es imprescindible garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, protección ambiental y salud laboral en una instalación que, por su naturaleza, requiere el más alto nivel de control y responsabilidad», concluye el portavoz, José Luis Hervella. n