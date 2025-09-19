La nave que marcó una era en la alimentación de Tenerife: así era la fábrica de JSP antes de su quiebra

Un viaje al pasado en la infancia, juventud o madurez de muchos tinerfeños. Aquellos que usaban la leche Millac, bebían batidos Oris o tomaban café JSP. En el último vídeo del creador de contenidos Ratatour, este visita la antigua fábrica de José Sánchez Peñate Sociedad Anónima, conocida por todos por las siglas JSP. Cerrada hace aproximadamente un año, tras la quiebra de la empresa que dejó en la calle a más de mil trabajadores, sus instalaciones se encuentran prácticamente intactas.

El edificio, que ya se encuentra demolido, contaba con cuatro plantas y una azotea que, en su momento, funcionaba como zona de esparcimiento para los hijos de los empleados, con canchas de fútbol y tenis. La fábrica parece detenida en el tiempo en el vídeo, con oficinas, almacenes, y maquinaria perfectamente conservados, como si la actividad pudiera reanudarse en cualquier momento con un pequeño lavado de cara.

Canchas en la azotea de la fábrica de JSP / Ratatour

Uno de los aspectos que más llamo la atención a Ricardo fue la presencia de apartamentos dentro de la propia fábrica, pensados para trabajadores que venían de otras islas o necesitaban permanecer en la planta durante largas jornadas. Estas viviendas contaban con cocina, baño y dormitorios completos, lo que demuestra la visión de la empresa por cuidar a su plantilla más allá de lo habitual.

El recorrido, en el que Ratatour estuvo acompañado de un exempleado, mostró también material histórico de marketing, incluyendo folletos, muestras de productos y fotografías de empleados. Se encontraron marcas que marcaron generaciones de canarios: leche Millac, café JSP, café Excelsior, batidos Oris o leche Alondra, así como productos de marca blanca bajo distintos logotipos. Incluso los exploradores hallaron sacos de materias primas provenientes de países como Uganda, Honduras o Indonesia, lo que refleja la magnitud de la red de producción e importación de JSP.

Entre los descubrimientos más curiosos se encuentran cajas fuertes, archivos de contabilidad de los años 80, ordenadores antiguos, y la zona médica de la fábrica, que aún conservaba medicamentos y uniformes. Los exploradores también documentaron la zona de tostado y extracción de café, con tuberías y el lugar donde se ubicaba la maquinaria que recuerdan a la época dorada de la empresa.

En el video destaca la sensación de nostalgia y asombro que provoca ver cómo todo está perfectamente conservado, desde muebles de oficina hasta neveras y congeladores de los años 70, pasando por trofeos y álbumes de fotos del fundador y de los empleados. Como dicen los autores del canal: “No ves el paso de los años, ves cómo podría seguir funcionando”.

Finalmente, los dos protagonistas del vídeo concluyen que la fábrica es un verdadero museo del pasado industrial canario, donde se mezclan historia, vida laboral y recuerdos de generaciones que crecieron con los productos de JSP. Un lugar donde la nostalgia y la curiosidad se encuentran en cada rincón, desde los almacenes hasta los apartamentos, pasando por la azotea con canchas de juego. Eso sí, antes de salir de la fábrica, ficharon como en los viejos tiempos.