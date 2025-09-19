El futuro de los detenidos por el asesinato del matrimonio belga en Tenerife, en manos del jurado

Los tres detenidos acusados de ser los presuntos autores del asesinato de un matrimonio belga en abril de 2024 en el sur de Tenerife, serán juzgados mediante un tribunal del jurado. El magistrado juez Juan Manuel Fernández Martínez, titular del Juzgado de Instrucción número uno de Arona, ha dictado un auto mediante el cual transforma las diligencias previas abiertas en la investigación del asesinato de esta pareja, que hasta la primavera del pasado año residía en Adeje, en un procedimiento en el que se convocará al jurado popular.

La causa se dirige contra tres hombres, también de nacionalidad belga, que fueron detenidos como presuntos responsables de este crimen tras iniciarse las pesquisas policiales en la primavera del pasado años. Las primeras investigaciones condujeron a la identificación de los presuntos implicados en los hechos. Se relacionó a varias personas que vivían en el municipio de Adeje, muy cerca de la residencia del matrimonio, y se supo que dos de esas personas habían abandonado la Isla en un vuelo a su país de origen, Bélgica.

Los investigadores trasladaron los resultados de sus pesquisas al juez instructor de la causa en Arona quien dictó una orden de búsqueda y detención internacional que permitió la detención de los dos primeros sospechosos gracias a la colaboración de la Policía belga. Son Paul Michael A., de 44 años, y su hijo, Lucas A., de 23, que fueron extraditados a España a mediados de julio, casi un mes después de su arresto. Se les trasladó a Tenerife donde prestaron declaración ante la jueza que en esas fechas era titular del juzgado de instrucción número uno de Arona, quien decretó el ingreso de ambos en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Días después se localizó a Massimo N., de mediana edad y también de origen belga, que igualmente está en prisión.

El juez instructor de la causa en Arona ordena la práctica de nuevas pruebas solicitadas por las defensas

Las víctimas son Laura Trappeniers, de 66 años y su marido Marc Olbrechts , de 71, que desaparecieron a mediados de abril de 2024. El día 27 de ese mes, el cuerpo de la mujer fue hallado flotando en aguas próximas al municipio de Arico, con una bolsa de plástico en la cabeza y con las dos piernas y una mano amputadas. Se tardó varios días en identificar a la mujer a la que pertenecían los restos y, cuando los investigadores tuvieron su filiación, se descubrió que su marido estaba en paradero desconocido, y sigue desaparecido hasta la fecha. Se sospecha que también fue asesinado y que los agresores se habrían deshecho del cadáver de la misma forma que lo intentaron con la mujer.

El vehículo propiedad de Laura Trappeniers y Marc Olbrechts fue localizado a finales del mes de junio del año pasado en la zona turística de Costa Adeje. Conocidos de Laura Trappeniers como Marc Olbrechts comentaron a los investigadores que el matrimonio estaba muy preocupado días antes de que desaparecieran, el 22 de abril. El motivo es que supuestamente habían recibido amenazas de muerte que estarían relacionadas con una propiedad inmobiliaria.

El magistrado ha ordenado también la práctica de una serie de pruebas que han sido propuestas por las defensas de los tres investigados, como son las últimas declaraciones testificales, la entrega del informe definitivo de la autopsia realizada a la mujer y la emisión de un informe técnico de geolocalización de los teléfonos móviles de los acusados en las fechas en las que se habrían cometido los crímenes.