El Cabildo de Tenerife destinará 20 millones a la modernización de los regadíos del Valle de Güímar

El Cabildo de Tenerife destinará partidas presupuestarias por importe superior a los 20 millones de euros, aproximadamente, a proyectos estratégicos para la modernización de los regadíos del Valle de Güímar.

Se trata de diferentes iniciativas en las que trabaja la Consejería del área para "consolidar y mejorar" los regadíos del Valle, que incluye los términos municipales de Güímar, Arafo y Candelaria, como el centro de entrega y bombeo en la depuradora comarcal, la conducción de bombeo (desde el centro de bombeo hasta la balsa reguladora de aguas regeneradas), la balsa reguladora de aguas regeneradas y la red de riego de distribución, según ha informado el Cabildo en una nota.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha precisado que la implantación de una balsa de 100.000 metros cúbicos se ha segregado del proyecto de red de distribución, para que no condicione el momento de su instalación debido a su complejidad

El Cabildo solicitó la inclusión de esta balsa, que cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros, en el Plan Hidrológico de Tenerife Tercer Ciclo, garantizando que la balsa sea cabecera de la red de riego, con una situación y cota concreta.

Además, la institución insular ha impulsado la ejecución de la red de distribución de aguas, con una inversión de 15 millones de euros, en diferentes fases. Por otro lado, está prevista la puesta en marcha del proyecto de desalinización de aguas regeneradas por un importe que se sitúa en torno a los 745.000 euros.