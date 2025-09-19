El Cabildo busca dinero en Madrid para el saneamiento

El Cabildo de Tenerife acordó en la Comisión Plenaria celebrada ayer instar al Gobierno del Estado a cofinanciar las obras relacionadas con el abastecimiento de agua y el saneamiento de la Isla, actuaciones que se incluirán en el próximo Plan Insular de Cooperación. El objetivo es corregir el déficit existente en estas infraestructuras esenciales en colaboración entre los municipios y ña Corporación insular.

El acuerdo, respaldado por todos los partidos políticos presentes en la Comisión, incluye la promoción, por parte del Cabildo, de la participación activa de todos los ayuntamientos, mediante la organización de reuniones bilaterales con los ayuntamientos, en las que podrán presentar sus propuestas.

La propuesta aprobada contiene la voluntad de la institución insular de promover, desde el diálogo y el consenso, el nuevo Plan con la debida antelación suficiente, asegurando de esta forma la continuidad y eficacia de las obras contenidas en él.

Los planes de cooperación son herramientas esenciales de apoyo a los municipios para garantizar inversiones estratégicas en infraestructuras básicas y servicios públicos de calidad.

Por su parte, el Grupo Socialista se atribuye el desbloqueo del inicio de la tramitación del nuevo Plan de Cooperación Municipal, tras la aprobación de la moción defendida por la consejera socialista Priscila de León en comisión plenaria.

La moción socialista planteaba que la elaboración del próximo Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2026-2030 debía iniciarse antes de la finalización del actual, para que este instrumento clave para el desarrollo de los municipios no se vea paralizado.

Priscila de León subrayó que «no podemos permitir que un mecanismo tan esencial como el Plan de Cooperación quede bloqueado por la inacción del gobierno insular. Todos los municipios necesitan tener la certeza de que contarán con recursos, pero principalmente los más pequeños en tamaño y población, que dependen de manera especial de este instrumento para responder a las demandas de sus vecinos y vecinas».

La consejera apuntó que «el grupo de gobierno no se compromete a plazos concretos, lo cual nos genera preocupación. Su único compromiso es elaborarlo el año que viene, sin dar garantías sobre cuándo estará aprobado definitivamente».

El PSOE insiste en que el nuevo plan debe elaborarse de forma conjunta y consensuada con los 31 ayuntamientos de la Isla y que las inversiones deben llegar a todos ellos sin excepción. Para cumplir los plazos, es imprescindible comenzar cuanto antes las reuniones preparatorias, de forma que el nuevo plan quede aprobado antes de que finalice 2026.

Los socialistas aseguraron que hasta ahora, el actual gobierno insular de CC y PP no había atendido las reiteradas demandas de los municipios para abrir el proceso. «Con la moción del PSOE se logra un compromiso de elaboración y aprobación», señalaron en un comunicado ayer. n