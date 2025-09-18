El rincón volcánico que todos quieren: un paraíso para la escalada en el sur de Tenerife

La escalada en Canarias es un juego de contrastes en medio del Atlántico. Paredes de basalto volcánico que cortan barrancos, acantilados que miran al mar y agujas rojizas que cambian de textura según la isla y la orientación.

Al abrigo de los alisios y con un clima amable casi todo el año, el Archipiélago ofrece desde sectores de iniciación a muros largos y exigentes, con regletas afiladas, romos pulidos por la lava y fisuras que obligan a pensar cada movimiento, como es el caso de Guaria.

Risco de Guaria en Tenerife / Hola Islas Canarias

Risco de Guaria

El Risco de Guaria forma parte del Monumento Natural de Montaña de Tejina (código T-25), en Guía de Isora, un domo volcánico y su entorno inmediato cuya finalidad de protección quedó fijada por las Normas de Conservación aprobadas definitivamente el 5 de abril de 2005.

Allí se preservan valores geológicos singulares y hábitats que albergan fauna y flora catalogadas, razón por la que todo uso público debe adaptarse a reglas muy concretas.

Las Normas de Conservación describen el ámbito (169,7 hectáreas), su carácter de Área de Sensibilidad Ecológica y, sobre todo, el objetivo de asegurar la integridad de ese relieve volcánico y sus especies.

Con ese marco, el Cabildo insular articuló un sistema sencillo para compatibilizar la experiencia deportiva con la conservación: la escalada solo se practica con autorización previa y cupo.

La gestión se centraliza en la Central de Reservas de Actividades en la Naturaleza del Cabildo.

Escalada en el barranco de Guaria en Tenerife / Hola Islas Canarias

El permiso, paso a paso

La reserva se tramita online en la Central de Reservas eligiendo la actividad “Escalada en el Risco de Guaria (Monumento Natural de Montaña de Tejina)”.

El cupo es de 70 personas/día y cada reserva puede abarcar hasta 5 personas, con antelación máxima de 15 días.

Si se trata de un grupo organizado, la reserva debe figurar a nombre de la persona que actuará como guía y responsable.

El propio aviso institucional recuerda que los elementos de apoyo existentes no han sido instalados por el Cabildo y que, por tanto, no asume su mantenimiento ni supervisión: la responsabilidad del uso recae en quienes escalan.

Cómo se accede

Los documentos oficiales describen un ámbito agreste, sin núcleos de población en su interior, y precisan el acceso principal: una pista de tierra al caserío de Las Fuentes y veredas que se adentran en la montaña (la principal asciende desde Las Fuentes a la cima).

No hay carreteras turísticas ni infraestructuras recreativas interiores; es terreno natural, protegido y con accesos tradicionales. Planifica siempre con cartografía actualizada y ajusta el itinerario a tu autorización y a la señalización vigente.

El magnetismo de Guaria está en su relieve volcánico: laderas abruptas, paredones y barrancos que componen un paisaje de “domo” bien conservado.

Ese mismo valor, junto a la presencia de especies catalogadas, explica los límites: cupos, necesidad de permiso y, en su caso, eventuales acotamientos temporales si así lo exigen la conservación y las Normas.