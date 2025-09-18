Los padres y madres del colegio Playa de Las Américas exigen ventiladores para las aulas

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Playa de Las Américas se muestra indignada porque la temperatura de las aulas llega a superar los 45 grados sin que el Ayuntamiento de Arona y la empresa responsable del servicio eléctrico en los centros escolares del municipio coloquen los ventiladores que reclaman desde hace un año.

Desde las 10 de la mañana el calor «convierte las aulas en un entorno insalubre e inadecuado para la enseñanza», pero «la instalación de los equipos sigue bloqueada». De todo ello está informado el concejal de Educación, «quien aseguró que se estaba trabajando en la tramitación. A día de hoy, el curso ha comenzado nuevamente sin ventiladores en las aulas», según señala la AMPA El Sol de Las Américas.

Derechos fundamentales

La situación «podría constituir un incumplimiento de derechos fundamentales», y citan los artículos 27 (derecho a la educación en condiciones dignas) y 43 (derecho a la protección de la salud) de la Constitución Española, además de la Lomloe, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,así como la de Prevención de Riesgos Laborales.

Los padres y madres relatan que la empresa responsable de las instalaciones eléctricas de los colegios aroneros tardó dos meses en visitar el centro «alegando exceso de trabajo por el montaje de las luces de Navidad». Con posterioridad, y pese a insistentes intentos de comunicación con la misma por parte de la AMPA, «nunca presentó el informe ni el presupuesto» referido a los puntos de luz que precia el CEIP Playa de Las Américas para resolver este problema.

Cuestión de salud pública

Aunque el problema data de hace varios cursos, los progenitores del alumnado se muestran muy preocupados porque «la situación, además de un problema administrativo, constituye una cuestión de salud pública y de derechos fundamentales». Apuntan que «las familias esperan que la Administración municipal actúe con la misma responsabilidad y compromiso que demuestran los contribuyentes de Arona». No esconden el malestar que existe en el colectivo: «Como padres y madres, estamos profundamente decepcionados y frustrados con la falta de transparencia y eficiencia en la gestión. Hemos cumplido nuestra parte y nuestros hijos siguen sufriendo temperaturas insoportables en sus aulas. Es hora de que el Ayuntamiento cumpla con la suya».

Por todo ello, la asociación exige al Consistorio aronero «que informe con claridad sobre los plazos de instalación y que se revise la adjudicación a Imesapi (empresa responsable de la instalación)». Al tiempo, plantea al gobierno local que «valore la posibilidad de contratar a otra empresa que pueda ejecutar los trabajos con mayor diligencia».

Una carrera solidaria

Con el propósito de contribuir a resolver el problema y ante la «inacción del Ayuntamiento de Arona y de la empresa», la comunidad educativa del Centro de Enseñanza Infantil y Pimaria (CEIP) Playa de Las Américas, celebró el año pasado una carrera solidaria con el fin de recaudar fondos para la compra de ventiladores, «demostrando así un compromiso ejemplar por parte de alumnado, profesorado y familias».

El gobierno municipal de Arona mantuvo silencio respecto a la crítica que formulan los padres y madres de este centro.