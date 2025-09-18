Así será el nuevo carril guagua en Tenerife para aliviar los atascos en uno de los principales embudos de la TF-5

Medirá dos kilómetros y medio, costará 12 millones de euros y moverá más de 25.000 pasajeros al día. Tenerife tendrá un nuevo carril para guaguas en uno de los puntos más atascados de las carreteras: el tramo de la autopista del Norte (TF-5) que va desde el Hospital Universitario de Canarias (HUC) al campus de Guajara de la Universidad de La Laguna.

Ya está en exposición pública un proyecto del Cabildo de Tenerife denominado oficialmene Prolongación carril bus TF-5 sentido norte fase II para que lo revisen administraciones, empresas, colectivos sociales y ciudadanos.

Este carril guagua que se añadirá a la vía que va paralela a la autopista del norte, entre el centro hospitalario lagunero y el campus universitario, se sumará a otro que ya fue habilitado en 2022 entre el campus situado en Las Chumberas y la estación de La Laguna.

Con la suma de estas dos iniciativas, se creará una senda en su mayor parte exclusiva para los vehículos de transporte público de Titsa de 4,2 kilómetros de recorrido que reducirá el tiempo de desplazamiento de los autobuses y mejorará una de las zonas que más contribuyen a los famosos atascos en la TF-5.

Lo admite el propio proyecto, cuyos detalles ya se pueden revisar después de haberse publicado este miércoles 17 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que asegura que el principal objetivo es "la mejora del acceso del transporte público entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y evitar que las guaguas se vean afectadas por el intenso tráfico en este tramo de la autopista del Norte".

Este nuevo carril para guaguas incluirá un falso túnel, para permitir que los vehículos verdes de Titsa eviten la glorieta de Guajara, así como nuevos ramales para una futura ampliación y mejoras en el drenaje del agua de lluvia, las señalizaciones y los jardines.

Se contempla igualmente la creación de una nueva parada de guaguas junto al Pabellón Santiago Martín, a la que se accederá mediante una rampa desde la calle inferior, lo que mejorará la accesibilidad de los usuarios al transporte público.

Paralelamente, se procederá a la reposición del ramal de acceso a la autopista y a la adecuación de la pasarela peatonal de Las Chumberas, reforzando así la conectividad y la seguridad de los peatones. El proyecto ha sido redactado por Proyma Consultoresy cuenta con el informe favorable del Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad del Cabildo.

Finalmente, se llevarán a cabo actuaciones de integración paisajística mediante la reposición y el traslado de la vegetación afectada, con el fin de garantizar la adecuada armonización de la obra con su entorno natural y urbano.

Los desarrollos urbanísticos de La Laguna y su Universidad (ULL) se realizaron a espaldas de la organización del tráfico y la necesidad de evitar los embudos, en especial en lo que concierne a la autopista del Norte (TF-5) y su entorno, ligados tanto a la ciudad como al centro educativo. Es una de las conclusiones que se pueden sacar de una encuesta realizada en 2023 por la ULL y que concierne al ámbito en que se desarrollará este carril guagua.

Un punto negro

Este estudio remarca que las instalaciones que concentran gran parte de la actividad universitaria –los campus de Guajara, Anchieta y Central– están situadas justo en dos de los puntos con más embotellamientos de la TF-5 a su paso por La Laguna: el acceso a los grandes centros comerciales de Las Chumberas y la rotonda del Padre Anchieta, que conecta con la ciudad lagunera y el municipio de El Rosario, y que está en este momento en obras precisamente para reducir los embotellamientos.

Además de actuaciones ya finalizadas, como los nuevos enlaces a la carretera de La Esperanza y el tramo del carril bus entre el campus de Guajara y la Estación de Guaguas de La Laguna, se están desarrollando otras para resolver estos puntos negros: la nueva pasarela peatonal de Anchieta, la entrada escalonada de los alumnos de la ULL, las guaguas lanzadera y la propia prolongación del carril bus de Guajara hasta el HUC que ahora ha salido a información pública.