Juzgados de Tenerife llevan diez días sin servicio de limpieza

Dos sedes judiciales de Tenerife han estado casi diez días sin servicio de limpieza en sus instalaciones, con lo que la situación se volvió casi insostenible para el personal de la Administración de Justicia.

Los problemas se han registrado, de forma concreta, en los juzgados de Granadilla de Abona y La Orotava, según la denuncia realizada por parte del sindicato CSIF y han confirmado fuentes de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

El problema se debió, apuntan desde el Ejecutivo autónomo, a que el personal de la Unión Temporal de Empresas que lleva a cabo esa labor (Clece-Lirecan) cogió vacaciones a partir del 7 de septiembre y la entidad concesionaria no puso sustitutas a las citadas trabajadoras.

Juzgados de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife / Gobierno de Canarias

Actuación de urgencia

Según las mismas fuentes gubernamentales, durante la tarde del ayer miércoles se afrontó la limpieza de urgencia de una sede judicial y en la mañana de este jueves, se llevará a cabo en la otra.

CSIF criticó la falta de higiene en las sedes judiciales de Granadilla de Abona y La Orotava "desde hace más de diez días", puesto que no se realiza el servicio de recogida de basuras en las oficinas y los baños públicos.

Basura acumulada en los juzgados de Granadilla / El Día

Problema de licitación

Desde la citada organización sindical ofrecen otra versión de la situación. Indican que, "puestos en contacto con el Servicio de Suministros de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se informa que se debe a un problema de licitación con la empresa encargada de la limpieza".

A juicio de la organización sindical, ha existido falta de previsión para que se haya llegado a la situación de suciedad que se está produciendo y que va en aumento, "sin que la Administración busque una solución inmediata".

Desde el Gobierno canario también reconocen que la concesión de dicha prestación también se encuentra en el proceso de licitación en estos momentos.

Recuerda la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que, durante el tiempo en que no ha habido servicio, han sido algunos funcionarios de Justicia los que han tenido que recoger la basura y las papeleras.

No obstante, el problema serio se ha podido producir en los calabozos, pues si un detenido vomita u orina en dicho espacio, sin pedirle a los policías que lo lleven a un baño, esa suciedad se queda ahí durante días.

Fuentes del Gobierno de Canarias señalaron que tuvieron conocimiento de la falta de personal de limpieza en ambas sedes judiciales el pasado 8 de septiembre y reclamó acciones a la adjudicataria.

Cuatro días más tarde, el 12 de septiembre, la UTE concesionaria informó de que estaba buscando personal para hacer esas sustituciones y que no lo había encontrado, según señalan desde la Viceconsejería.