Funcionarios de prisiones se sienten perseguidos por el Ministerio del Interior

Algunos funcionarios de prisiones se sienten perseguidos y controlados por el Ministerio del Interior. El motivo de su desolación se debe a una instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tiene carácter general para toda España y que contempla la colocación de cámaras de videovigilancia en las dependencias donde están depositados los llamados medios coercitivos.

Con esa expresión se denominan las defensas de goma (porras) o los grilletes con los que el personal de los centros penitenciarios tratan de reducir a aquellos reclusos que cometen agresiones o todo tipo de actos violentos.

Con la citada instrucción, llamada de forma técnica 4/2022, resulta evidente que los responsables de la administración quieren saber cuándo, dónde y por qué circunstancias se utilizan dichos elementos para actuar contra determinados internos.

Pero no serán los únicos espacios donde existirá vigilancia. También se prevé la colocación de cámaras de seguridad en los cuartos donde se realizan los registros o cacheos a los internos y en las celdas de aislamiento provisional.

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) en Tenerife opina que, con dicha decisión, el Ministerio del Interior demuestra "su desinterés por la seguridad real en los centros penitenciarios y su afán por controlar y fiscalizar a quienes trabajamos en ellos".

Ataque a la dignidad del personal

Un portavoz de la organización sindical, Nacho Fernández, explica que, "según hemos podido saber", el Gobierno del Estado "destinará recursos económicos para instalar cámaras de videovigilancia en los armarios del centro penitenciario de Tenerife donde se almacenan los medios coercitivos, con el fin de grabar su uso por parte de los funcionarios".

Y, de esa manera, estima que la medida resulta "inaceptable y supone un nuevo ataque contra la dignidad y profesionalidad del colectivo de trabajadores penitenciarios".

Cree Fernández que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debería invertir ese dinero en instalar cámaras de seguridad en los diferentes módulos de la prisión Tenerife II para "prevenir peleas, robos, consumo de drogas o agresiones a los propios funcionarios".

Otras fuentes consultadas confirman que hay zonas generales de los módulos en las que no existen cámaras para controlar a los reclusos. Sin embargo, critica Tampm que la institución se gasta el dinero en "vigilarnos a nosotros; es indignante".

Trabajo con transparencia

Recuerda el representante sindical que todas las intervenciones que implican registros a presos con desnudo integral o el uso de las defensas de goma y los grilletes, por ejemplo, son comunicadas "de inmediato" al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, como establece la normativa al respecto. Añade Fernández que "la transparencia está garantizada".

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar manifiesta que, gracias a la profesionalidad de los equipos de tratamiento como de los funcionarios de vigilancia, la gran mayoría de las situaciones conflictivas se resuelven sin necesidad de recurrir a los citados medios coercitivos.

Por eso, su portavoz piensa que no tiene sentido "criminalizar a quienes garantizan la seguridad, día tras día, en las cárceles".

Añade que "quienes trabajamos en las prisiones españolas no merecemos ese trato, ni el olvido al que se nos somete; lo que merecemos es respeto, medios, apoyo institucional y seguridad" para llevar a cabo la actividad laboral.