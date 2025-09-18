La Fiscalía pide 10 años de prisión y 150.000 euros por estafas en una inmobiliaria de Tenerife

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita que se impongan penas de diez años en total para cinco acusados por delitos de apropiación indebida. Los investigados, en nombre de una agencia inmobiliaria de la que una de las acusadas era propietaria y el resto empleados de la misma, ofertaron a diversos clientes propiedades que estaban en las carteras de activos de entidades bancarias convenciéndolos de que la operación iba a ser rentable, pues el valor de venta sería inferior al de mercado. Para iniciar las operaciones de compra-venta, los empleados de la inmobiliaria solicitaban a los interesados cantidades de dinero como señal de reserva a la espera de concluir la operación. Sin embargo, el negocio nunca se cerró, pues la inmobiliaria no dispuso de las propiedades de las entidades bancarias y, por lo tanto, tampoco se pudieron enajenar a los clientes con los que se habían comprometido.

Los hechos serán juzgados la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en un caso en el que hay al menos media docena de afectados que llevaron ante los tribunales este presunto caso de estafa que ha derivado en una acusación formal de apropiación indebida por parte del Ministerio Público. La Fiscalía pide un año de prisión para cuatro de los acusados con la atenuante de reparación del daño al haber devuelto parte del dinero entregado por los clientes, y seis años de cárcel para el quinto implicado al no haber devuelto cantidad alguna y por haber dispuesto, mediante un poder notarial, de casi 60.000 euros que transfirió desde la cuenta de un cliente a otra de la que él era titular. Recibió en mano de este mismo cliente otros 5.000 euros que no ha devuelto, así como 80.000 euros que le entregó un matrimonio para la compra y reforma de otra propiedad que tampoco formalizó.

El escrito provisional de acusación de la Fiscalía establece diferentes escalones de responsabilidad entre los cinco acusados, según el organigrama de la empresa inmobiliaria para la que trabajaban. No obstante, todos los encausados actuaron de la misma manera en las operaciones en las que captaron clientes a los que se les prometió una atractiva operación de compra de viviendas a un precio inferior al que señalaba el mercado.

Los implicados

Entre los investigados se encuentra la propietaria de la inmobiliaria, dos empleados vendedores, el administrador único de la sociedad mercantil y un "socio verbal" del administrador de la empresa. El Ministerio Fiscal sostiene que los cinco investigados se pusieron de acuerdo para vender a clientes propiedades inmuebles procedentes de las carteras de diferentes entidades bancarias. El plan era comprar los inmuebles con ofertas a la baja para luego venderlos a clientes de la inmobiliaria a precio de mercado, lo que hubiera supuesto la obtención de grandes márgenes de beneficios.

Con lo que no contaban los investigados era con la posibilidad de que las entidades bancarias con activos tóxicos, es decir propiedades inmobiliarias que se quedan los bancos cuando hay incumplimiento de contratos de préstamos hipotecarios, embargos, o permutas para saldar deudas, no quisieran desprenderse de esas propiedades por cantidades inferiores a tasación o mercado.

El plan ya había empezado a rodar y los hoy acusados habían ofertado propiedades a clientes sin haberlas adquirido antes a los bancos. A pesar de ello, se firmaron contratos en los que se hacía constar la entrega de diferentes cantidades de dinero en señal de reserva. De esta forma, ha quedado documentado que un cliente entregó 9.800 euros para la adquisición de una vivienda; otro entregó en mano en la inmobiliaria un total de 16.000 euros por la compra de otro inmueble, y un matrimonio desembolsó 13.000 euros por otra propiedad.

Los representantes de la inmobiliaria se habían comprometido con sus clientes a que si la operación de compra-venta no fructificaba, se les devolverían las cantidades. A pesar de que ese era el acuerdo, los investigados se repartieron el dinero entregado por los clientes en diferentes porcentajes. Así, uno de los dos vendedores recibió el 25% de las cantidades entregadas por los clientes mientras que el otro vendedor y la propietaria de la inmobiliaria se repartieron otro 25%. El otro 50% se dividió entre el administrador único de la empresa y el socio de la misma.

Como ninguna de las operaciones salió adelante, los clientes reclamaron, pero sin éxito, el dinero que entregaron inicialmente. Solo cuando los perjudicados denunciaron los hechos a la Guardia Civil y la Policía Nacional, los implicados que ahora se sentarán en el banquillo de los acusados empezaron a devolver algunas cantidades.