La curiosa historia de una montaña llamada Tenerife: rodeada de fiordos y bosques boreales

Hay nombres que, cuando los lees en un mapa, te sacan una sonrisa incrédula. Estás en el extremo atlántico de Canadá, rodeado de fiordos y bosques boreales, y de pronto aparece “Tenerife” escrito sobre una loma que mira al mar.

No es un error ni un espejismo: los nombres viajan. Cruzaron océanos en la boca de marineros, cartógrafos y colonos, y quedaron clavados en promontorios, bahías y aldeas a miles de kilómetros de su origen.

Pic a Tenerife

El Pic a Tenerife es una cumbre de 545 metros en la costa oeste de Terranova, en el Parque Nacional Gros Morne de Canadá.

Su nombre sorprende al viajero hispanohablante… y no es casual: lo bautizó James Cook en 1767, cuando terminaba sus campañas hidrográficas en Terranova.

Casi una década después, el propio Cook anclaría en Santa Cruz de Tenerife (agosto de 1776) rumbo al Cabo de Buena Esperanza.

Es una montaña que se alza junto a la comunidad costera de Glenburnie, en el corazón del Gros Morne. Una cumbre modesta en altura, pero singular por su nombre y por el entorno geológico en el que se encuentra.

La ascensión más habitual es una pequeña trepada (scramble) sin equipamiento técnico.

Pic a Tenerife en el mapa / WIKIPEDIA

Cómo es hoy

El Pic a Tenerife se enclava en uno de los paisajes más didácticos del planeta para entender la tectónica de placas: el Parque Nacional Gros Morne, con fiordos interiores, acantilados, turberas y bosques boreales.

La zona es famosa por The Tablelands, un altiplano de rocas ultramáficas (peridotitas) procedentes del manto terrestre, que aparece oxidado en tonos ocres y casi sin vegetación: un relaeto de Julio Verne en la vida real.

A poca distancia, el Western Brook Pond, un fiordo de agua dulce encajado entre paredes verticales, ofrece la estampa más icónica del parque, con paseos en barco en temporada y un sendero llano de 3 km hasta el embarcadero.

Experiencias recomendadas

Subir al Pic a Tenerife.- Ruta corta con tramos de roca y scramble no técnico. El premio, además del nombre, son vistas a bahías y relieves glaciares. (Planifica con mapa y meteo local).

Ruta corta con tramos de roca y no técnico. El premio, además del nombre, son vistas a bahías y relieves glaciares. (Planifica con mapa y meteo local). Caminar por The Tablelands.- Sendero interpretativo (o visita guiada de Parks Canada) para “pisar el manto” y comprender por qué Gros Morne es Patrimonio Mundial.

Sendero interpretativo (o visita guiada de Parks Canada) para y comprender por qué Gros Morne es Patrimonio Mundial. Western Brook Pond en barco.- Trayecto de ida y vuelta (2 horas, temporada mayo–octubre) entre paredes milenarias. El acceso incluye el paseo de 3 km hasta el muelle. Reserva con BonTours .

Trayecto de ida y vuelta entre paredes milenarias. El acceso incluye el paseo de hasta el muelle. Reserva con . Pueblos y centros.- Base en Glenburnie–Woody Point–Norris Point, con centros interpretativos y miradores; el mapa oficial de Parks Canada ayuda a organizar traslados, servicios y trails.

Si viajas hasta allí, subes al pico y lees su nombre en voz alta, entenderás que también nosotros nos movemos con las palabras: a veces basta una toponimia inesperada para tender un puente entre la niebla atlántica y la luz volcánica de Tenerife.

Esa es la gracia del viaje: descubrir, en el lugar menos pensado, algo que ya te era familiar.