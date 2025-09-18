El barrio de La Rambla recupera su histórico nombre

El barrio de La Rambla ha recuperado su histórico nombre. Este cambio de denominación se ha publicado este 15 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) después de que se aprobara en un pleno extraordinario del Ayuntamiento ramblero el pasado ocho de agosto.

La plataforma ciudadana 'Todos con La Rambla' ha recogido casi 300 firmas para conseguir el cambio de designación. "Siempre ha sido el barrio de La Rambla", reivindica Adela Abreu, una de las portavoces de este grupo de vecinos que se han unido para "conseguir cosas para el barrio". Además, apoya su argumentación en el libro Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla de José Antonio Oramas Luis, en el que incluso se hace alusión a la división de este núcleo entre La Rambla arriba y La Rambla abajo.

Casi dos años

El colectivo vecinal ha pedido la modificación desde hace casi dos años. El 23 de octubre de 2023 realizaron una petición por registro de entrada en el Consistorio en la que se argumentaba que "esta petición viene apoyada no solo por la Historia y por los historiadores, sino también por las tradiciones que se mantienen en el barrio", recoge la solicitud.

Ahora, se proponen conseguir que este cambio se haga efectivo en todos los aplicativos en los que puede aparecer el nombre del barrio, que además es el apellido del municipio. "Señales de tráfico, paradas de guagua, catastro, correos, mapas, GPS o páginas web. Queremos que el nombre de La Rambla aparezca en todos lados y desaparezca El Rosario", desarrolla esta vecina del emblemático enclave del norte de Tenerife. De momento, en la web oficial del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla aparece tal y como sus vecinos exigen y han conseguido que se llame de manera oficial: La Rambla.

Adela Abreu es una enamorada de su barrio. Lo demuestra contando en qué zonas se divide, cómo es el camino real que recorre la costa conectándolo hasta Las Aguas y que antes llegaba hasta Los Realejos. "No llegamos a 100 habitantes, pero es un lugar muy frecuentado por turistas o visitantes que recorren el sendero de la costa. Que por cierto hay que mejorarlo. Esa es otra de nuestras luchas", recuerda.

Por qué se le ha llamado El Rosario

Anteriormente, a esta zona del litoral ramblero se le había bautizado con el nombre de El Rosario por la ermita que corona el paisaje y que se construyó a mitad del siglo XVII. "Este templo religioso es de uso particular aunque los propietarios se la han cedido al barrio", cuenta la portavoz de 'Todos con La Rambla'.