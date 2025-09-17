Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte. El consistorio del municipio ha pedido el cambio de cuatro señales en la TF-5 al Cabildo de Tenerife. Es una demanda realizada previamente al consistorio por parte del PP del municipio. Darío Mesa, concejal popular, ha reclamado este cambio en redes sociales. La modificación solicitada por el Consistorio está en los carteles de la salida 31 de la autopista del norte de Tenerife en ambos sentidos.

Se trata de cuatro paneles azules que identifican de manera errónea, según el concejal del PP, a Cuesta La Villa como un barrio orotavense. Algo que "no es así, ya que el término municipal de La Orotava está mucho más lejos", añade.

Solicitado desde que comenzara el mandato

Mesa explica que esa señalización lleva muchos años así y que se ha solicitado el cambio en el pleno del Consistorio en varias ocasiones desde que se iniciara este mandato. Es decir, en 2023. No obstante, el cambio de ese tipo de señalética corresponde al Cabildo de Tenerife. De esta manera, insta a la Consejería de Carreteras a realizar el cambio.

"La gente se ha acostumbrado a verlo así porque lleva muchos años mal, pero realmente no debería aparecer de ese modo. Es cierto que se puede acceder a La Orotava desde Santa Úrsula, pero Cuesta La Villa pertenece a nuestro término municipal", dice el edil de los populares santaursulero.

Cuestión de prioridades

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (AISU), recuerda que se hizo la solicitud al ente insular a principios de este mandato. "Ese cartel lleva ahí más de 50 años y queremos que se cambie en ambos sentidos. Queremos que lleve el nombre que le corresponde", afirma. Sin embargo, Acosta pone por delante que los 3.500 habitantes de Cuesta La Villa "no tienen ninguna dificultad para saber cuál es su pertenencia. Además, me interesa mucho más del Cabildo que asfalte la carretera 217, que la pinte o que haga la rotonda que es un adelanto muy importante para el tráfico en esa zona, por la que transitan más de 35.000 vehículos a diario", enumera. A esto le añade que también faltaría el parking correspondiente para este barrio de Santa Úrsula.

"No nos hemos olvidado de los paneles de la salida 31 de la TF-5, sino que le hemos dado prioridad a lo que realmente creemos que la tiene", relata el regidor del municipio del norte de Tenerife. Por otra parte, Acosta aclara que no quiere crear ningún problema o discordia con el Ayuntamiento de La Orotava porque "todos sabemos a qué municipio pertenecemos", concluye.