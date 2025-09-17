El PSOE pide que no se celebre La Vuelta Ciclista en Canarias si se mantiene a Israel en el pelotón

El PSOE de Tenerife ha solicitado este miércoles al Cabildo insular y al Gobierno de Canarias que La Vuelta Ciclista a España del próximo año no se celebre en Canarias si participa el Israel Premier-Tech, advirtiendo que su inclusión supondría “blanquear el genocidio con el deporte”.

La secretaria general del PSOE en Canarias, Tamara Raya, y la secretaria de organización del partido en Tenerife, Nira Fierro, han pedido que se excluya al equipo israelí o, de lo contrario, que la prueba no se celebre en la isla. Fierro denunció que la derecha dificulta reconocer la violencia contra la población palestina y defendió la postura del PSOE como un compromiso con los derechos humanos, especialmente de los niños afectados.

Estas declaraciones llegan tras la reafirmación del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, de acoger la llegada de la Vuelta a España en 2026, luego de que las protestas contra la participación del equipo Israel-Tech obligaran a suspender la última etapa en Madrid.

Fotomontaje de La Vuelta de este año junto a una imagen del Teide / E. D.

Afonso repitió que la propuesta de acoger la Vuelta “sí es de interés” para Tenerife por su dimensión deportiva, valor promocional y beneficios del deporte, pero subrayó que se deben garantizar seguridad, organización y logística. “Si hay problemas, por supuesto no queremos problemas donde no los hay”, indicó, reiterando su condena a la masacre de población civil en Gaza y asegurando que no blanquea a ninguna de las partes implicadas.

El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, defendió separar las cuestiones deportivas de la situación internacional, recordando que lo ocurrido en Gaza requiere una respuesta en el marco del derecho internacional y que no debe ser utilizada como “arma política” dentro del deporte.

Posiciones enfrentadas entre Cabildos

La polémica que ha perseguido este año a La Vuelta Ciclista debido a la presencia del Israel Premier-Tech y las protestas en favor de Palestina han provocado que los dos Cabildos de las islas capitalinas estén en posiciones enfrentadas. Desde Gran Canaria, Antonio Morales afirmaba en un evento en favor del pueblo palestino que no acogería La Vuelta en la isla si se mantiene la presencia del equipo de Israel.

Una situación que pone en brete los acuerdos acordados entre los dos Cabildos, el Gobierno de Canarias y la dirección de La Vuelta Ciclista a España. El final idílico con la estampa del Teide detrás del pelotón parece tambalearse con el conflicto entre Israel y Palestina como telón de fondo.