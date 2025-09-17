Ni Maspalomas ni Fuerteventura: el pequeño tesoro de dunas que guarda Tenerife

Las dunas son parte del imaginario canario: postales infinitas de Maspalomas o de las playas majoreras. Pero pocos saben que Tenerife también tiene dunas, más discretas y frágiles, en el entorno de El Médano, donde el viento alisio mueve y modela arenas junto a conos volcánicos costeros.

Allí, entre Montaña Roja y, sobre todo, Montaña Pelada, se conserva un pequeño tesoro geomorfológico que merece ser mirado con lupa y cuidado.

Qué son las dunas

Una duna es un relieve de arena construido por el viento. La arena se seca en la orilla, el alisio la empuja tierra adentro y la vegetación “psamófila” (adaptada a sustratos arenosos) atrapa granos que van formando lomos y montículos.

El resultado es un sistema dinámico, no una escultura fija. El ejemplo más célebre del Archipiélago, Maspalomas, demuestra esa movilidad: diversos estudios han medido tasas medias de avance en torno a 5–6 metros al año, con máximos puntuales superiores a 10 metros al año, y una migración general hacia el suroeste condicionada por los vientos y los usos humanos.

El “secreto” del Médano

El propio topónimo “El Médano” significa duna, y no es casualidad. En la costa de Granadilla de Abona perviven ambientes arenosos litorales asociados a sus volcanes costeros. La Reserva Natural Especial de Montaña Roja protege el conjunto más visible (médanos activos y playas arenosas), mientras que, a escasos kilómetros, Montaña Pelada ofrece un paisaje más silencioso y poco señalizado que muchos visitantes pasan por alto.

Montaña Pelada es un monumento natural de 152,7 hectáreas que conserva calas de arena volcánica fina y una duna fósil (antigua) encajada al pie de su cráter hidromagmático.

Es un aula al aire libre para leer cómo el mar, el viento y la toba han trabajado durante siglos.

La Playa de Montaña Pelada tienta a más de uno a acampar, pero no está permitido: rigen normas de conservación (y ordenanzas municipales) que prohíben la acampada en este espacio protegido y en las playas del término, con expedientes y sanciones recientes por acampar, circular con motor o hacer fuego.

Masificación

La popularidad de El Médano ha crecido con fuerza (amplificada por las redes sociales) y la presión turística se nota en el litoral: ocupación de zonas sensibles, basuras o usos inadecuados han encendido alarmas ambientales.

En este contexto, dunas pequeñas como las del entorno de Montaña Pelada son especialmente vulnerables. La receta: no acampar, no salirse de senderos, no pisar crestas dunares ni vegetación psamófila, y evitar publicar ubicaciones exactas si eso fomenta aglomeraciones en puntos frágiles.

Los grandes iconos ayudan a contar un territorio, pero a su sombra viven paisajes menores que son igual de bellos (y más delicados). En Tenerife, el sistema costero de El Médano, con Montaña Pelada como estandarte discreto, recuerda que las dunas no son exclusiva de otras islas.