Granadilla acerca el casco y San Isidro a los pueblos con la guagua urbana

Granadilla de Abona contará con servicio urbano de transporte en guagua. El Ayuntamiento trabaja en su implantación para lo que estudia el desarrollo de tres líneas. En concreto, una que enlace las localidades de Cruz de Tea, Charco del Pino, Los Llanos, El Salto, El Draguito y el casco urbano granadillero; una segunda comunicaría Vicácaro, La Higuera, el casco, Los Blanquitos, El Desierto, Chimiche, Las Rosas y Las Vegas, mientras que una tercera discurrirá por San Isidro, La Vaguada, Castro, Atogo, Casablanca, Chuchurumbache y la parada preferente situada en la rotonda de San Isidro.

Estas líneas permitirán vertebrar el municipio, mejorar la movilidad interna y conectar a la población residente en zonas más dispersas con las principales paradas de guaguas emplazadas en el casco urbano de Granadilla de Abona y en la zona baja de San Isidro. El trabajo está centrado, como prioridad, en que la prestación de este servicio se ajuste a las demandas de la ciudadanía granadillera en base a sus horarios laborales.

Antes del verano

La previsión sobre la que trabaja el gobierno municipal con la compañía de transporte público Titsa es que el servicio comience a funcionar en pruebas durante el segundo trimestre del próximo año. El compromiso alcanzado es que en 2026 el municipio cuente con un sistema eficiente, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía, «marcando un hito en la mejora de la movilidad local».

El proyecto, que comenzó a gestarse en 2022, cuando la administración dio los primeros pasos para la adquisición de una acción de Titsa y la entrada del consistorio como parte de la misma, contempla la creación de varias rutas estratégicas diseñadas para dar servicio a los núcleos con menor densidad de población y con mayores dificultades de acceso al transporte público.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, en la estación del casco urbano. / El Día

La financiación será municipal

La valoración actual del coste del servicio ronda los 400.000 euros, financiación que será aportada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Esta cantidad permitirá la creación de las nuevas rutas que están previstas para el desplazamiento de 90.000 viajeros al año, según las estimaciones que baraja el Consistorio.

El alcalde, José Domingo Regalado, defiende que «el transporte público debe llegar a todos los rincones del municipio y con este proyecto damos respuesta a una demanda histórica». El regidor granadillero mantiene que el propósito es «garantizar la igualdad de oportunidades en materia de movilidad para todos los vecinos y vecinas, independientemente del lugar donde residan».

Adaptado a las necesidades

Regalado subraya el compromiso del grupo de gobierno y sostiene que «conectar los núcleos más diseminados con las localidades más pobladas significa mejorar la calidad de vida de muchas personas que hoy no cuentan con un servicio de transporte regular». El alcalde se muestra convencido de que, «en 2026, Granadilla de Abona dispondrá de un servicio de transporte urbano moderno y adaptado a las necesidades de nuestra ciudadanía».

El servicio del transporte urbano es una de las medidas recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Granadilla de Abona