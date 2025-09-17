Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife

El brote de filoxera detectado en Tenerife ha encendido todas las alarmas del sector vitivinícola de Canarias, una región que hasta ahora se mantenía libre de esta plaga devastadora. La llegada del insecto –capaz de arrasar cosechas enteras– ha cuestionado la eficacia del sistema de control fitosanitario, especialmente los controles que dependen del Estado en puertos y aeropuertos.

El consejero de Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, Valentín González, advierte que "el fallo del control en frontera ha sido determinante para que la plaga entrara en Canarias", a pesar de que la comunidad cuenta con una normativa especial, como es la Ley del 12 de marzo de 1987 que impide este tipo de riesgos.

"No sabemos cómo ni cúando llegó la plaga, pero lo que sí conocemos es que ha entrado, y eso es una evidencia de que el escudo fitosanitario no ha funcionado como debía", subraya.

Régimen fitosanitario

El Archipiélago no está sujeto al régimen fitosanitario europeo al ser una región ultraperiférica de la Unión Europea, por ello se aplica la Ley de 1987. Es una orden que prohíbe la entrada de vegetales de vid y el insecto causante de la filoxera, pero si permite la entrada de semillas y uvas. Sin embargo, el consejero denuncia que la norma se ha quedado en lo teórico "al no dotarse de los recursos necesarios que garantizan su cumplimiento real".

La responsabilidad "directa y exclusiva" en el control fitosanitario de frontera recae en el Gobierno de España, así como las deficiencias en los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF) que, según González, "han quedado al descubierto".

Los principales fallos que advierte el consejero son la escasez de personal técnico, la falta de inversión en medios tecnológicos, el exceso de burocracia, la falta de coordinación y los controles insuficientes sobre el material vegetal introcudido de manera informal.

Consecuencias

Las consecuencias de la falta de control no son menores. "La entrada de plantas o estacas infectadas desde el exterior pueden llegar a dañar de forma irreversible un sector estratégico en Tenerife y ha trasladado a las instituciones autonómicas e insulares los costes extraordinarios de contención", añade el consejero.

Por esta razón, González reclama al Estado un refuerzo «inmediato» de personal especializado en los PIF y la modernización de los sistemas de detección con nuevas tecnologías de análisis rápido.

Además del fortalecimiento de la coordinación con las administraciones canarias y endurecer los controles al material vegetal con sanciones más contundentes frente a la entrada ilegal y los mecanismos de trazabilidad de la uva más eficaces.

Órdenes

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha activado una orden para frenar la expansión de la plaga, como es la del 20 de agosto. Esta orden declaraba la epidemia de filoxera en Tenerife y establecía medidas urgentes de control y erradicación, incluyendo la prohibición de mover vid y uva fresca, para evitar su propagación a otros lugares.

A ello se le suma la impuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 30 de agosto que impide la importación y el tránsito de frutos y semillas de vid a excepción de las que procedan de países libres de la enfermedad.

"Si queremos proteger la agricultura canaria y nuestro patrimonio vitivinícola, debemos exigir al Estado que cumpla con rigor la obligación que le marca la normativa y que garantice que no se repita una amenaza de esta magnitud por fallos en la primera línea de defensa, como son nuestras fronteras", concluye González.