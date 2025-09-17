Europa financiará la replantación de los viñedos retirados por la plaga de filoxera que afecta a Tenerife

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este miércoles en el Congreso que Canarias necesita una protección singular de su sistema vegetal, con la llegada de la plaga de la filoxera y los viñedos que han tenido que ser retirados. Al respecto, anunció que el Gobierno de España reclamará en Bruselas un aumento de los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), que actualmente ascienden a 268 millones de euros anuales. Asimismo, reiteró el compromiso de seguir concienciando a la población sobre los riesgos de introducir o sacar especies vegetales sin las debidas garantías.

Durante la sesión plenaria, Planas respondió a una interpelación de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, sobre los controles fitosanitarios en los puertos y aeropuertos del Archipiélago. El ministro aseguró que tanto el Ejecutivo central como el canario han hecho "todo lo que estaba bajo sus competencias" para frenar la plaga de filoxera detectada en Tenerife en julio. Valoró la colaboración entre ambas administraciones y trasladó un mensaje de "tranquilidad y eficacia", al tiempo que explicó que se han aplicado "medidas muy rigurosas" de destrucción y delimitación en la plantación afectada, por lo que las zonas podrían replantarse con financiación comunitaria.

Puestos fronterizos

Planas detalló que actualmente hay 65 inspectores de vigilancia fitosanitaria en los puestos de control de Tenerife y Gran Canaria, reforzados con efectivos de la Guardia Civil y el Resguardo Fiscal. Recordó que en 2004 se interceptaron 1.437 partidas ilegales y que en lo que va de 2025 ya suman 1.039. "Nada entra en nuestro país sin una inspección rigurosa en función del nivel de riesgo", subrayó.

Por su parte, Valido advirtió que los puestos fronterizos de Canarias presentan "deficiencias muy evidentes" y exigió al Gobierno central que los refuerce "para que no entre ninguna plaga más". Señaló que tanto el puerto de Las Palmas de Gran Canaria como el de Santa Cruz de Tenerife cuentan con solo cinco inspectores cada uno "cuando deberían ser diez". También criticó la falta de incentivos para los trabajadores desplazados en las Islas y denunció que los principales recintos portuarios "solo disponen de un escáner operativo, con instalaciones arrendadas y deficitarias", como es el caso de Gran Canaria.

Orden de 1987

La diputada recordó que la normativa vigente, recogida en la Orden del 12 de marzo de 1987, obliga a garantizar la protección fitosanitaria en la entrada y salida de productos vegetales, y reprochó que en Canarias no se está cumpliendo "en su integridad". También alertó de que las plagas pueden llegar incluso "en las maletas de los viajeros" y aludió a la falta de conciencia ciudadana ante estas prácticas, que calificó de "atentado ecológico" debido a que "una simple planta en una maleta puede poner en riesgo nuestra biodiversidad, flora y fauna autóctona y acabar con nuestro paisaje".

Cristina Valido recordó que, en los últimos 20 años, Canarias ha sufrido la llegada de más de 80 plagas, como la polilla guatemalteca o la cochinilla silvestre mexicana, con consecuencias no solo económicas, sino también medioambientales. "Una plaga , una vez que entra, es muy complicado de erradicar, la única salida es evitar su entrada", advirtió.

Importancia de la viticultura

La diputada subrayó la relevancia de la viticultura canaria, "parte esencial de nuestra identidad, economía e historia" y alertó del "miedo" con el que los agricultores han recibido la detección de la filoxera en Tenerife. Por ello, reclamó recursos para los puertos de las Islas no capitalinas, con el fin de evitar sobrecostes en el tratamiento de mercancías y ayudas económicas para los viticultores afectados en caso de que se confirme que la plaga entró por un fallo en los controles.

No en vano, agradeció la predisposición del ministro y su defensa del sector primario canario, si bien le reclamó pasar de las palabras a los hechos. "Le pido complicidad para que no entre ni una plaga más en Canarias. Nuestra agricultura no puede esperar porque en unos años será demasiado tarde", advirtió.

Tanto el ministro como la diputada de Coalición Canaria coincidieron en la importancia del sector vitivinícola del Archipiélago, con 271 bodegas, más de 5.000 empleados directos y una producción anual de 10 millones de litros, amparada por diez denominaciones de origen protegidas y una de carácter regional.