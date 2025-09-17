Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detectados 63 positivos de filoxera en Tenerife sin afectación en raíces ni en tierra

Más de 22 focos localizados en La Laguna, Tacoronte y La Matanza ya han sido completamente eliminados

Inspección de control de la filoxera en Tenerife, video de archivo.

Arturo Jiménez

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Las inspecciones realizadas han detectado 63 positivos de filoxera en la isla de Tenerife, pero sin afectación en raíces ni en tierra, y que corresponden a hallazgos puntuales que en algunos casos afectan a una sola hoja o planta, como ocurrió en La Matanza y Tejina.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario, Narvay Quintero, ha informado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación de que hasta el martes se habían efectuado 3.330 inspecciones, con 132 de ellas en raíces y 96 en tierra, sin que ninguna diera positivo.

Los focos confirmados se localizan en los municipios de La Laguna, Tacoronte y La Matanza, donde ya se ha actuado en todos los casos y más de 22 focos han sido completamente eliminados.

Medidas de control

Quintero ha destacado que las medidas de control, entre ellas la restricción del movimiento de material vegetal y de uva, han complicado la vendimia, aunque el objetivo principal ha sido "salvar la cosecha y evitar la expansión de la plaga".

El consejero ha agradecido la colaboración de viticultores y ha insistido en que, por el momento, la situación está "acotada".

Caso Arbistar: Fuentes, condenado a ocho años de prisión por estafar desde Tenerife 200 millones de euros a 32.000 inversores

Europa financiará la replantación de los viñedos retirados por la plaga de filoxera que afecta a Tenerife

Detectados 63 positivos de filoxera en Tenerife sin afectación en raíces ni en tierra

Juicio por agresión sexual en Carnavales: una amiga de la víctima asegura que no quería que se supiese que era menor de edad

La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque

Ni Maspalomas ni Fuerteventura: el pequeño tesoro de dunas que guarda Tenerife

El PSOE pide que no se celebre La Vuelta Ciclista en Canarias si se mantiene a Israel en el pelotón

Cabildo dice desconocer el proyecto de pabellón en La Laguna y lo ubica en Santa Cruz

