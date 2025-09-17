Detectados 63 positivos de filoxera en Tenerife sin afectación en raíces ni en tierra
Más de 22 focos localizados en La Laguna, Tacoronte y La Matanza ya han sido completamente eliminados
Las inspecciones realizadas han detectado 63 positivos de filoxera en la isla de Tenerife, pero sin afectación en raíces ni en tierra, y que corresponden a hallazgos puntuales que en algunos casos afectan a una sola hoja o planta, como ocurrió en La Matanza y Tejina.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario, Narvay Quintero, ha informado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación de que hasta el martes se habían efectuado 3.330 inspecciones, con 132 de ellas en raíces y 96 en tierra, sin que ninguna diera positivo.
Los focos confirmados se localizan en los municipios de La Laguna, Tacoronte y La Matanza, donde ya se ha actuado en todos los casos y más de 22 focos han sido completamente eliminados.
Medidas de control
Quintero ha destacado que las medidas de control, entre ellas la restricción del movimiento de material vegetal y de uva, han complicado la vendimia, aunque el objetivo principal ha sido "salvar la cosecha y evitar la expansión de la plaga".
El consejero ha agradecido la colaboración de viticultores y ha insistido en que, por el momento, la situación está "acotada".
