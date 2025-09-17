Caso Arbistar: Fuentes, condenado a ocho años de prisión por estafar desde Tenerife 200 millones de euros a 32.000 inversores

La Audiencia Nacional ha condenado al empresario catalán afincado en el sur de Tenerife, Santiago Fuentes Jover, a ocho años de prisión como autor de un delito continuado de estafa agravada y otro de falsificación documental. Su socio, Diego Felipe Fernández Nojarova, también entrará en prisión al imponerle el tribunal una pena de seis años por estafa agravada. Ambos estuvieron al frente de Arbistar 2.0, una plataforma de inversiones en criptomonedas con la que estafaron cerca de 200 millones de euros a unas 32.000 personas a través de un supuesto programa informático que utilizaba algoritmos novedosos para generar beneficios inmediatos. Al final, como ha demostrado la Justicia en este y otros muchos casos, estas plataformas de captación de inversores operan bajo el clásico esquema tipo Ponzi, es decir, una estafa piramidal.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la macrocausa del caso Arbistar, un fraude masivo en criptomonedas que afectó a miles de inversores. El tribunal condena al fundador de la trama, Santiago Fuentes Jover, a ocho años de prisión [seis años por un delito continuado de estafa agravada y dos años por un delito continuado de falsificación en documento mercantil digital] además de una multa de 12 meses con cuota diaria de 100 euros.También ha sido condenado Fernández Nojarova a seis años de prisión por un delito continuado de estafa agravada, con la misma pena de multa de 12 meses con cuota diaria de 100 euros.

Los otros cuatro acusados [Álex Castro Fernández, Iván Grima Extremera, Léster Zarabozo González y Laura Concetta Barone] fueron absueltos. El tribunal también absuelve como responsables civiles subsidiarios a las mercantiles Venus Capital Trade, Venus Capital Real Estate y Venus Solar Group.

Indemnizaciones

El fallo obliga a Fuentes Jover y Fernández Nojarova deben indemnizar solidariamente a 9.494 perjudicados identificados en los listados aportados por el Ministerio Fiscal. La restitución se hará en base al valor en euros de los bitcoins transferidos a Arbistar, calculado según la cotización media del bitcoin a la fecha de la sentencia pero descontando las cantidades ya recuperadas por cada inversor.

A la suma resultante se añadirá el interés legal del dinero desde la fecha de la sentencia. Sin embargo, el tribunal rechaza indemnizar daños morales adicionales, al no haberse acreditado que las consecuencias psicológicas de los afectados derivasen exclusivamente de la estafa.

La responsabilidad civil se extiende, de forma subsidiaria, a las sociedades del grupo Arbistar: Arbistar 2.0 S.L, Arbistar Community Group S.A., Arbistar Inversiones S.A., Promotora Arbistar S.L., Arbicredit S.A., Fundación Arbistar 2.0 y Arbiservices.

El fallo ordena el decomiso de todos los bienes y efectos incautados durante la instrucción, incluyendo criptomonedas, cuentas corrientes, monederos electrónicos y propiedades bloqueadas, que deberán recibir el destino legal correspondiente. Asimismo, decreta la clausura definitiva de la página web www.arbistar.com/es, núcleo digital de la estafa.

La sentencia rebaja notablemente las peticiones iniciales del Ministerio Fiscal, que había solicitado hasta 18 años de prisión para Santiago Fuentes y 14 para Diego Fernández, además de duras penas para el resto de acusados. Finalmente, el tribunal ha limitado las condenas a los dos principales responsables de la plataforma, confirmando la absolución de los demás procesados.

¿Cómo operaba la plataforma?

Un cliente utiliza un cajero automático de criptomonedas en un centro de BitBase en Barcelona / Activos

Arbistar 2.0 se presentaba ante los inversores como una innovadora plataforma de arbitraje de criptomonedas. Ofrecía un software capaz de detectar diferencias de precios en distintos mercados y generar beneficios automáticos. El producto estrella era el llamado Community Bot, un supuesto programa que gestionaba colectivamente los fondos de miles de usuarios. También se comercializaban licencias premium, clubes de inversión y programas exclusivos como Club Arbistar, Bot Pro Personal o Foundation, que prometían rendimientos estables y crecientes.

La realidad, según la Audiencia Nacional, era muy distinta. El sistema funcionaba como un esquema Ponzi clásico: el dinero de los nuevos clientes servía para pagar a los anteriores, mientras se simulaban beneficios mediante paneles digitales que mostraban rentabilidades inexistentes. Durante un tiempo, las retiradas eran posibles, lo que reforzaba la confianza de los inversores. Sin embargo, en septiembre de 2020 la plataforma colapsó y se interrumpieron los pagos, destapando el fraude.

Detrás de Arbistar 2.0 se encontraba una red de sociedades instrumentales que cumplían diferentes funciones: Arbistar Community Group S.A. y Arbistar Inversiones S.A., que se presentaban como vehículos de inversión vinculados a la matriz; Promotora Arbistar S.L. y Arbicredit S.A. que se dedicaban a canalizar operaciones y captar capital con apariencia de diversificación; la Fundación Arbistar 2.0, que operaba bajo con supuesto fin social, servía para reforzar la imagen de legitimidad; Arbiservices, que gestionaba servicios vinculados a la plataforma.

A través de estas sociedades se abrían cuentas bancarias, se recibían transferencias y se gestionaban flujos de capital, lo que permitía fragmentar la actividad y dificultar el rastreo del dinero.

El señuelo de la diversificación

Además de Arbistar, el grupo desplegó otras sociedades bajo el paraguas de Venus Capital (Trade, Real Estate y Solar Group). Estas entidades presentaban inversiones alternativas en energías renovables o bienes raíces, proyectando la imagen de un conglomerado sólido y diversificado. El tribunal, sin embargo, constató que carecían de actividad económica real y que solo reforzaban la fachada empresarial del esquema.

El gancho: ganancias seguras

La estrategia comercial de Arbistar se apoyaba en un discurso simple y muy seductor: ofrecer a pequeños y medianos ahorradores la posibilidad de entrar en el lucrativo mundo de las criptomonedas sin conocimientos técnicos. La promesa era de rentabilidades regulares, seguras y muy por encima del mercado tradicional, algo que, en la práctica, resultó ser insostenible.

El 12 de septiembre de 2020, Arbistar anunció la supuesta «paralización técnica» de su Community Bot. En realidad, significó el final de los pagos y la confirmación del colapso de la pirámide. Miles de inversores se encontraron con que sus bitcoins habían desaparecido o eran imposibles de recuperar. La instrucción posterior acreditó que los responsables de la organización habían absorbido los fondos transferidos a las billeteras de la plataforma, consumando así la estafa.