Cabildo dice desconocer el proyecto de pabellón en La Laguna y lo ubica en Santa Cruz

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha dicho desconocer el proyecto de pabellón multiusos de 10.000 asientos ubicado en Las Mantecas y anunciado ayer por el Ayuntamiento de La Laguna, y ha señalado que lo que hay previsto es una instalación de ese tipo en los terrenos de la refinería de Santa Cruz.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, anunció ayer construcción de esta nueva infraestructura que tendrá un coste de 32 millones de euros en cuya financiación se buscará la participación de otras administraciones.

En declaraciones a los periodistas, Afonso se ha mostrado "sorprendido" y ha aseverado que no cuentan con "ninguna propuesta", ya sea "formal u oficiosa" en ese sentido por parte del consistorio lagunero para desarrollar esa infraestructura.

Ha subrayado el vicepresidente insular que "como cualquier ayuntamiento que promueva una instalación de ese tipo, con carácter supramunicipal", esto requiere de un informe de compatabilidad del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).

En el caso de la instalación que se ubicaría en Santa Cruz, Lope Afonso ha recordado que se encuentra en "fase inicial" tras aprobarse en un pleno del Cabildo hace meses una moción en ese sentido.

Así sería el nuevo pabellón anunciado por el Ayuntamiento de La Laguna / E. D.

También ha intervenido el vicepresidente segundo y responsable del área de planificación territorial, José Miguel Ruano, que ha recordado que el arena pensado para la zona de la refinería es una iniciativa planteada en un principio por el Gobierno de Canarias.

Para ello, ha agregado, hay constituida una comisión mixta con presencia del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo del Tenerife y el propio Gobierno de Canarias para abordar "ese ámbito físico extenso" de la refinería, cuya ordenación, ha admitido, "no será inmediata obviamente" porque requiere el desmantelamiento de la infraestructura industrial de la refinería.

Ese proceso, que conlleva por ejemplo el almacenamiento de los derivados del petróleo en el puerto de Granadilla, es, según Ruano, "una operación de mucho alcance territorial".

Ha comentado asimismo que uno de los atractivos que tendría ese hipotético pabellón o arena ubicado en los terrenos de la refinería es que tendría "salida" u orientación al sur de la isla.

En cualquier caso, ha matizado, cualquier propuesta de cualquier ayuntamiento de la isla "naturalmente se estudiará".