Los vecinos de El Rosario se unen para crear su propia energía
El Rosario Solar: luz limpia, local y sin ánimo de lucro para hogares y pymes
En El Rosario, la transición energética ya no es un debate: es una realidad construida desde abajo. Nace El Rosario Solar, una comunidad energética local (CEL) impulsada por vecinos y vecinas, pymes del municipio y el propio Ayuntamiento, que permite producir, gestionar y consumir energía renovable de forma compartida, más barata y más justa.
Energía de aquí, para la gente de aquí
Frente a la escalada del precio de la electricidad y las tarifas de las grandes compañías, la CEL propone un modelo diferente: proximidad, participación y reparto del beneficio social. La primera instalación —2 MW de potencia y 1 MWh de baterías, en cubiertas del Polígono de La Campana— abastece a quienes se encuentran en un radio de 2 kilómetros, cubriendo buena parte del municipio. ¿La clave? No necesitas placas en tu tejado: la generación es compartida y llega a tu hogar o negocio como si las tuvieras.
“Queremos reducir la factura, crear empleo local y combatir la pobreza energética con energías limpias”, explica Fidel Vázquez, teniente de alcalde y concejal de Transición Ecológica. “Somos una comunidad sin fines lucrativos que cambia el modelo tradicional de suministro”.
Innovación ciudadana con impacto real
El Rosario Solar demuestra que los cambios sostenibles pueden nacer en los hogares y transformar la relación con nuestro entorno. Como CEL, agrupa a personas, asociaciones, pymes y administraciones en un modelo más sostenible y participativo que comparte la energía, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La experiencia de usuario es sencilla: la comunidad produce con placas fotovoltaicas, almacena en baterías y gestiona la energía para repartirla entre sus asociados.
Además de la vertiente ambiental, el proyecto impulsa economía local, activa servicios y oficios verdes y favorece la cohesión social: vecinos, comercios y administración remando juntos hacia un mismo objetivo.
Una ayuda que marca la diferencia
El despegue de la CEL cuenta con un fuerte respaldo público. Más de 6 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, con fondos NextGenerationEU (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), rebajan el coste más del 50% frente a una instalación convencional en vivienda. A ello se suma una bonificación del IBI del 50% durante 10 años para residencias y del 25% para empresas industriales y comerciales. Resultado: mayor atractivo y rentabilidad para quienes se suman.
¿Quién puede participar?
Prácticamente cualquier vecino o pyme del municipio dentro del área de cobertura. Si vives en un piso sin azotea o tu negocio no tiene cubierta disponible, también puedes beneficiarte: la generación colectiva y el almacenamiento permiten que la energía te llegue sin obras en casa. La CEL gestiona altas, reparto y seguimiento del consumo, con acompañamiento técnico.
Claves en 60 segundos
- Modelo: Comunidad energética local sin ánimo de lucro.
- Capacidad inicial:2 MW + 1 MWh de baterías (Polígono La Campana).
- Cobertura: Radio de 2 km (gran parte del municipio).
- Ahorro: Costes reducidos frente al modelo tradicional y apoyo público.
- Bonificaciones:IBI -50% (10 años) en residencias; -25% en industrial/comercial.
- Objetivo: Luz limpia, local, cómoda y asequible para hogares y pymes.
Energía con propósito
El Rosario Solar es “luz sin ánimo de lucro”: toda decisión se toma pensando en el bien común. La gestión responsable, la educación energética y la transparencia son pilares del proyecto. Y su envergadura técnica —la instalación fotovoltaica y el sistema de baterías— garantiza estabilidad y calidad de suministro.
La comunidad no solo abarata y descarboniza la electricidad: democratiza el acceso a la energía, empodera a quienes la consumen y acerca la transición a la escala más cercana: tu barrio.
¿Cómo sumarte?
Si eres vecino, comunidad de propietarios o pyme dentro del radio de 2 km, puedes solicitar información y realizar el alta como asociado en www.elrosariosolar.com. La CEL te acompaña en el proceso con un estudio de ahorro, explicación de tarifas y condiciones, y gestión de bonificaciones disponibles.
El Rosario Solar invita a la ciudadanía a formar parte de un futuro energético más limpio, justo y local. Porque cuando la energía se comparte, gana todo el municipio.
